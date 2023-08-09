Цена на чай из Китая выросла на 9% за месяц, кружка кофе пока не подорожала, но может. Поговорили с бизнесменами Краснодара

СМИ сообщают о росте цен на кофе и чай из-за изменения курса рубля в августе. Юга.ру поговорили с представителями отраслей в Краснодаре

Производители чая и кофе «Май» (бренды «Майский», «Лисма», Curtis, Richard, Coffesso) предупредили ритейлеров о повышении отпускных цен с 1 сентября. Они вырастут на 6–9%, пишет «Ъ». Рост цен объяснили высокой волатильностью курса рубля, которая привела к увеличению затрат на импорт сырья. Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья, дорожающего также из-за падения урожайности какао-бобов и чая, пишет издание. Юга.ру спросили у краснодарских предпринимателей, что происходит со стоимостью чая и кофе и ждать ли повышения цены на условную чашку «американо» в кофейнях Краснодара. Констанин Суздальцев, основатель проекта «Чайная стихия»: «У нас магазин, интернет-магазин, поставки прямые из Китая. Цены выросли с этим курсом существенно, потому что растет не только курс доллара, курса юаня растет, все доставки привязаны к доллару, это неизбежно. Либо ты поднимаешь цену на чай хороший, который привозишь, либо, как многие делают, оставляешь прежнюю цену и заменяешь продукт более дешевым. Мы так не делаем, мы повышаем цены.

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Например, красный чай Дянь Хун Би Ло, который многие пьют, он близок к черному чаю по аромату, немножко шоколадный, как черный индийский, только более яркий во вкусе, где-то на 20% подорожал. Но это мы не поднимали цены с начала года. В целом, с начала года цены выросли на 15%, в августе — на 9%. На рынке сейчас, конечно, будет подорожание чая и всей посуды, утвари, которая имеет к этому отношение. Насчет чая, который производят в Краснодарском крае, я не могу сказать. Его, во-первых, мало, то есть объемы, которые можно привозить из Китая, значительно шире, палитра шире, ассортимент. Здесь, в Краснодаре, как это сказывается на их производстве, не готов комментировать. У нас Китай, Тайвань чай».

Аркадий Климанов, основатель компании Sweet Beans: «Из-за трудностей покупки у европейских партнеров мы покупаем сейчас кофе на внутреннем рынке, который уже очищен и растаможен. Покупаем рублями и уже, конечно, дороже, чем покупали ранее. Поставляем оптом и для своих магазина и кофейни в Краснодаре. Рост происходит только от курса и в зависимости от запасов. Чем крупнее фирма, тем больше запасы на складе. Многие закупаются вперед и рынок регулируется таким образом, люди стали больше закупать сырья на склад и таким образом рынок еще сдерживается. Мы поднимаем цены, корректируем по курсу, потому что следующие покупки уже будем делать по новому курсу.

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Что касается поставок контейнеров, в основном это везут напрямую и, по идее, цена не должна расти, но у нас растет курс и в рублевом эквиваленте цена на кофе выросла по сравнению с июлем или маем. Цены на чашку кофе в кофейне мы не повышали за последний год. Нет смысла, потому что цена меняется только от корректировки евро. Обычно рынок кофейный реагирует на изменения позже всех, потому что это хорика [сегмент в бизнесе, который ориентирован на оказание услуг в сфере гостеприимства — прим.ред.], людей нельзя отпугивать, поднимать цену на кружку «американо», потому что курс поднялся резко на 20%, такого нет. Рынок, как правило, ждет, когда установится курс, потом уже поднимает цены».