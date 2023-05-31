Краснодарские блогеры создали напитки в поддержку людей с аутизмом. Часть средств от их продажи переведут в организацию «Открытая среда»

Кофейни Surf Coffee и благотворительная организация «Открытая среда» создали проект при участии 12 краснодарских блогеров

Только с 1 по 4 июня можно будет попробовать авторские напитки:

цитрусовый айс-какао на кокосовом молоке от Даши Сударушки заказывайте в Surf Coffee × Aurora (улица Красная, 205);

кофе с красным апельсином, малиной и розмарином от PLC будет ждать в Surf Coffee × Fest (улица Дальняя, 8, корпус 1);

айс латте на кокосовом молоке с клубникой от Алисы Сотниковой — в Surf Coffee × Rashpil (улица Буденого 129);

холодную матчу на кокосовом молоке с малиной от Анастасии Маринец можно попробовать в Surf Coffee × Red (улица Красная, 65);

матча с ледяной крошкой, манго, малиной и кокосовым молоком от Дани Иванова ждёт гостей в Surf Coffee × Bolshoy (улица Красная, 176/4);

холодный кофе с ледяной крошкой, солёной карамелью и мороженым от Катрин Будычевой заказывайте в Surf Coffee × Riverside (улица Кубанская Набережная, 39).

Полный список можно увидеть по ссылке*. 100 рублей от стоимости каждого напитка пойдут на поддержку подопечных «Открытой среды».

Как писали Юга.ру, краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил мобильную игру в поддержку людей с аутизмом.

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