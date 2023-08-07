В России за месяц продали рекордное с марта 2022 года количество автомобилей. Спросили эксперта о ситуации в Краснодарском крае

Это на 168,8% больше, чем в июле 2022 года и на 16,1% больше, чем в июне 2023-го, сообщают эксперты агентства «Автостат». Данные учитывают как автомобили, продаваемые официальными дилерами, так и ввезенные по параллельному импорту. Однако объемы продаж пока не достигли месячных показателей 2021 года и предыдущих лет.

Лидерство на рынке сохраняет отечественная Lada, на её долю в июле пришлось около 29% от всех продаж, что составляет 27 тыс. 376 экземпляров. За ней располагаются Chery (10 тыс. 735), Geely (8 тыс. 785 шт), Haval (8 тыс. 548), Changan (5 тыс. 248), OMODA (4 тыс. 558) и EXEED (3 тыс. 660). В десятку самых популярных брендов также вошли еще Kia (3 тыс. 198), Hyundai (2 тыс. 663) и Toyota (2 тыс. 329).

Мы спросили у автомобильного эксперта Евгения Мельченко о ситуации в Краснодарском крае.

«Наверное, не нужно напоминать, какова обстановка была в июле прошлого года. Но дело даже не в этом. А в том, что творилось и творится с российским авторынком в последние примерно четыре года. Сначала в процессе пандемии нехватка полупроводников и бешенный рост цен. Затем уход многих автопроизводителей из страны. Всё это на фоне далеко не лучшего положения с заработками россиян. Они не особо растут, а условная Lada стоит уже под 2 млн рублей (даже больше). В этом контексте особенно замечательно смотрятся новости со словом «рекорд». Достижение на фоне июля 2022 года — не лучшее сравнение.

Представьте, что экономически активная часть населения десять лет покупала продукты в хорошем супермаркете с обширным выбором. Затем хлоп, и остаётся сельмаг с мамалыгой. Пока в этот магазин начнут завозить хоть какое-то разнообразие, пройдет много времени. Но народ кушать хочет, будет и мамалыгу брать. Даже за 2 млн рублей.

В Краснодарском крае ситуация с авторынком несколько иная, нежели в других регионах. Кубань по количеству автомобилей на 2022 год была третьей среди всех. Здесь живёт и сюда переезжает большое количество экономически активного населения. Естественно, спрос на автомобили здесь остаётся на сравнительно высоком уровне.

Ко всему прочему, стоит прибавить большой выбор дилеров. Помимо двух холдингов, которые входят в список крупнейших России, есть ещё примерно десяток игроков, которые держатся на плаву. А это значит — спрос есть.

Но тренды у нас те же, что и по России: рынок забрали Lada и китайцы, остальные ушли или возят крупицы », — считает Евгений Мельченко.

Официальные автодилеры в Краснодарском крае готовятся к увеличению стоимости импортных автомобилей минимум на 10% после введения утилизационного сбора. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал управляющий директор ГК «Техно Темп» Александр Сквирский. В дальнейшем влияние на стоимость будет оказывать изменение спроса и предложения. В случае увеличения спроса при ограниченном предложении производители и дилеры могут повысить цены для увеличения своей прибыли. Также к факторам, которые приводят к подорожанию автомобилей в России, Сквирский относит валютные колебания и инфляцию.

Как писали Юга.ру, мэрия Краснодара добавит две тысячи платных парковочных мест к 2025 году.