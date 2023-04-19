Краснодарский краевой суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В пользу РФ должны передать 3,9 тыс. га земель

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Адлерского районного суда об изъятии 3,9 тыс. га земель у сельхозпроизводителей в Сочи. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на адвоката ответчиков.

«В зале суда присутствовали около 60 фермеров и их представителей. Ответчиками по делу выступают АО «Адлерский чай», сооснователь компании «Краснополянская косметика» Дмитрий Серов и еще 124 юридических и физических лица (объединено в одно дело)», — рассказал адвокат Михаил Школьник.

Как писали Юга.ру, земли изымают у чайных производителей и фермеров. Среди ответчиков — «Краснополянская косметика», «Шапсугский чай», «Мацеста чай», «Хоста чай», «Солохаульский чай». Генпрокуратура посчитала, что компании не используют сельхозземли по назначению.

Ранее краевой суд оставил в силе решение Хостинского суда об изъятии 538 га сельхозземель. Гендиректор АО «Мацестинский чай» Виктор Панкеев сказал, что решение будет обжаловано в суде кассационной инстанции.

В Госдуме в ноябре 2022 года заявили, что подготовят законопроект о моратории на изъятие земли по статье 235 ГК РФ без обвинительного приговора.

Сочи Суд Чай

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Краснодарский краевой суд признал законным изъятие чайных плантаций в Сочи
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