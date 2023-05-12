Чайные Краснодара: история, смысл церемоний и обзор 18 мест с ценами и фото

В чайных нет экранов с эстрадными клипами или спортивными трансляциями — зачастую здесь звучат этнические мотивы, а нередко и живые концерты. Специально для Юга.ру Андрей Севоплясов из «Чайного омута» рассказал о 18 чайных местах Краснодара. Пообщавшись с опытными коллегами, он дополнил обзор историей чайной культуры в России и Краснодаре. Кратчайшая история чайных в России

Что общего в чайных Краснодара?

«Чай бодрит, а чаепитие успокаивает» — о церемонии

18 чайных мест Краснодара

Карта Кратчайшая история чайных в России В середине 1990-х все больше россиян интересуются качественным китайским чаем. Во многом это произошло благодаря известному китаеведу, переводчику, поэту и писателю Брониславу Виногродскому. Вдохновившись чайными домами на Тайване, Виногродский и специалист по китайским боевым искусствам Михаил Баев открыли в Москве «Клуб чайной культуры». В то же время в России растет интерес к боевым искусствам, духовным и эзотерическим практикам. Это объединяло первые чайные места силы. В материковом Китае чайные в традиционном стиле с церемониями стали популярны только в начале 2000-х — то есть после появления первых клубов в России. Вспоминается пицца-эффект — термин для случаев, когда национальные обычаи приживаются в других странах и возвращаются в исходную культуру в измененном, глобализованном виде. Фолк-музыка, возжигание благовоний, лекции и беседы, духовные и телесные практики, и все это в сопровождении чайных церемоний — вот атмосфера первых чайных в России. Круг интересов и цены чаепития сужали потенциальную аудиторию, хотя многие клубы работали открыто. При этом некоторые места и по сей день работают в полузакрытом формате, проводя чаепития только по записи.

Варка — один из самых древних и завораживающих способов приготовления чая. © Фото Андрея Севоплясова

На рубеже 2000-2010-х количество чайных растет по всей РФ. Появилось больше ценителей чая с разными взглядами на культуру, но восточные интерьеры и камерность по-прежнему преобладали. Китайский чай для многих оставался недешевым удовольствием, а восточная атмосфера подходила не всем. Она могла интересовать, однако таинственный ореол сохранял функции естественной фильтрации. Но время шло, энтузиасты популяризировали чай, и им помогли интернет и соцсети. В 2010-х открываются чайные с европейской посадкой и более современным оформлением. Вместо или вместе с мантрами и эмбиентом в них звучал джаз, хаус или поп, а атмосфера приблизилась к кофейням, кафе и даже барам. Но восточные мотивы заметны даже в самых глобализированных чайных. Что общего в чайных Краснодара? Многие черты ранних российских чайных долго объединяли и чайные Краснодара. В Краснодаре большинство чайных в восточном стиле: в них есть алтари с лотосами и статуэтками Будды, на полках больше книг о восточных религиях, на стенах висят ловцы снов, у дверей — подвески колокольчиков. Во многих чайных гости и мастера сидят на полу — на плотном теплом ковролине с подушками. Традиция снимать обувь в чайных до сих пор удивляет некоторых гостей. Большинство удивленных обувь снимают, отказываются единицы. Завсегдатаи относятся к чайным как к дому. Они оставляют свои пиалы, приходят семьями, дарят сувениры и часто говорят о чайных как о местах, где могут вдохновиться и расслабиться.

Некоторые сорта чая прессуют в блины. Во многом это дань традиции: в прошлом транспортировка была сложнее, и прессовка её облегчала. Но и сегодня это актуально и для хранения, и для выдержки чая. © Фото Андрея Севоплясова

Рынок ведет Краснодар к разнообразию, возможно, по пути соседнего Ростова, где первые чайные открывались почти параллельно с московскими, а по числу существовавших и действующих чайных проектов Ростов совсем немного отстает от столиц. Ростовская чайная культура развивалась дольше и уже пришла к многообразию, где аутентично-восточные чайные сочетаются с городским форматом. Краснодар движется в своем темпе — южном, неспешном. При этом разнообразие чайных уже вмещает людей, считающих чаепитие медитативной церемонией, и просто желающих насладиться вкусным бодрящим напитком. По расхожему мнению, чай намного дороже другого популярного бодрящего напитка — кофе. Однако в большинстве краснодарских чайных из нашего обзора большой стакан чая с собой стоит от 150-200 рублей, а полноценное чаепитие, не ограничивающее по времени пребывания в уютной атмосфере чайной, — от 350-400 рублей с человека. «Чай бодрит, а чаепитие успокаивает» Любой сорт чая можно заварить настаиванием — когда чай заливают горячей водой нужной температуры на несколько минут. Но чем выше качество чая, тем многограннее его вкус и аромат. И здесь весь потенциал чайного листа раскроет метод пролива. Научиться заваривать чай проливом можно и в интернете, но приятнее и нагляднее перенять этот навык у мастеров. Они объяснят последовательность и действий и оставят гостей наедине с чаепитием или же проведут церемонию сами. В большинстве чайных для этого нужна предварительная запись. Церемония требует от мастера определенных навыков и внимания к приготовлению чая и взаимодействию с посудой для заваривания. Поэтому сам процесс приготовления и испития действительно чарует и умиротворяет.

Обычно церемония занимает полтора-два часа внимательного, неторопливого испития одного или нескольких сортов чая под руководством мастера. Речь не только о владении чайной утварью, но о создании атмосферы уюта и спокойствия. Неважно, пройдет ли чаепитие в тишине или за оживленной беседой, — мастер станет проводником из шумного состояния До чаепития в гармоничное После. 18 чайных мест Краснодара «Чайная Шаманика» Одна из первых чайных в Краснодаре. Здесь красиво, уютно и просторно — найдется место для большой компании. Большой выбор чая и трав, а также — мероприятий: концерты, кинопоказы и мастер-классы в окружении искренне любящих свое дело чайных проводников. Чаепитие для одного человека — от 400 рублей

Чайная церемония по предварительной записи — от 2500

Улица Седина, 17

Telegram, «ВКонтакте», shamanika.tea в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайный омут» Чайный дом в тибетской традиции с умиротворяющей атмосферой. На первом этаже — чайный бар и магазин, на втором — пространство для чаепитий. Большой выбор чая, трав, благовоний и посуды, в том числе — редких экземпляров с богатой историей. Приходи за тишиной... Чаепитие для одного — от 350 рублей

Чайная церемония — от 2500

Улица Костылева, 179

Сайт, chainyi_omut в Instagram*

© Фото Андрея Севоплясова

© Фото Андрея Севоплясова

© Фото Андрея Севоплясова

© Фото Андрея Севоплясова

«Пуэр-бар» Одна из старейших чайных в Краснодаре в историческом здании. Просторные комнаты с высокими потолками, регулярные кинопоказы, лекции на различные тематики и авторские церемонии под названием «Чайная радуга». Улица Новокузнечная, 9

«ВКонтакте», puer.bar в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Мойчай.ру» Масштабный российский чайный проект, ставший международным благодаря расширяющейся географии чайных клубов. Атмосфера Китая в современном прочтении — с восточной и европейской посадкой. Основной ассортимент составляет чай, выращенный фермерскими хозяйствами специально для «Мойчай.ру». Есть и известные сорта, и большой выбор травяных сборов, мате, посуды и всего связанного с чаем. Чаепитие для одного — от 400 рублей

Улица Красная, 143/1

Сайт, moychaykrd в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Мойчай Бар» Новый для Краснодара проект от «Мойчай.ру». Чаепитие в китайской традиции и миксология создают новый взгляд на китайский чай. Здесь готовят интереснейшие авторские коктейли на основе чая и трав, и это точно стоит попробовать! Улица Красная, 176к5, «​Фудмаркет»

moychay.barkrd в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Ча Дао» Место с аутентичной медитативной атмосферой и продолжительной историей. Чайные церемонии, мастер-классы, игры, кинопоказы. Кроме чая есть мате — южноамериканский напиток из падуба. Много лет здесь проводят курсы чайной школы, воспитавшие не одно поколение «чайников». Чаепитие для одного — от 350 рублей

Улица Рашпилевская, 63

«ВКонтакте», chadaokrasnodar в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Атмасфера» Вместительное пространство, во многом ориентированное на проведение мероприятий, коих здесь очень много. Фирменные вечеринки Бали, чайные церемонии в разных форматах, музыкальные и танцевальные события, игры, мастер-классы. Посещая это место в воскресенье днем, мы застали турнир по шахматам. Чаепитие для одного — от 350 рублей

Улица Октябрьская, 63

«ВКонтакте», atma_sphera в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайная история» на Будённого Сеть чайных из Ростова представлена в Краснодаре в двух местах. Одно из них — на площади у Драмтеатра, где раньше находилась «ЧАЙNА LAB». В «Чайной истории» три зала разного формата. В первом — несколько столиков с европейской посадкой и чайный бар. Здесь играет джаз, электронная музыка, а чай вам подберут, узнав, какое состояние вы желаете получить во время испития. Вторая комната для чаепития в тишине, с посадкой на подушках. Третий зал — с приглушенным светом и красными светильниками над столами для пар или небольших компаний. Улица Красная, 124

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайная история» в «Центре города» Магазин, где можно купить и продегустировать чай. Кстати, обе «Чайных истории» — редкие чайные, где не надо снимать обувь на входе. Чаепитие для одного — от 400 рублей

Улица Красная, 176

Сайт, chay_story_krasnodar в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«ПуэрHouse» Один из старейших чайных домов Краснодара, открытый на территории отеля «Престиж». Работает в формате чайных церемоний до 5 человек по предварительной записи. В интерьере царит классический китайский стиль и внимательный подход к церемонии. Также можно купить как чай, так и посуду. Улица Мира, 60

Сайт, puerhouse в Instagram* «Чайная DOZA» Небольшая чайная на первом этаже многоэтажного дома в ЖК «Губернский». Радует, когда чайные места открываются и в районах, удаленных от центра города. На входе чайный бар, можно купить чай с собой или испить на месте. Есть отдельная комната с большим телевизором, настольными играми и игровой приставкой. Чаепитие для одного — от 300 рублей

Улица Героя Яцкова, 16

«ВКонтакте», tea_doza.krd в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайная лавка» на Горького Здесь с 2001 года находится небольшой и один из первых магазинов с китайским чаем в Краснодаре. Чай со всего света, большой выбор кофе, мате, чаев с добавками, травяных сборов и посуды. Улица Горького, 107/1 «Чайная лавка» на Седина Второй магазин проекта в красивом историческом здании.

Здесь просторнее и шире ассортимент. Улица Седина, 27

«ВКонтакте», teashop_krd в Instagram* «Необычайная чайная» Магазин с широким выбором премиальных сортов китайского чая и отдельной комнатой для церемоний по предварительной записи. Недавно появилась зона для самостоятельного чаепития. Интерьер изобилует коллекционными предметами восточной культуры, а опытный чайный мастер погрузит в атмосферу Китая. Чаепитие для одного — 500 рублей

Улица Атарбекова 1/2

«ВКонтакте», neoby4ainaya в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Дай Чай» Магазин с хорошим выбором качественного чая и посуды. Проект ведет ютуб-канал о чае и не только. Рекомендуем. Дальний проезд, 11, к.2

daichai.store в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«ТутСпейс» В футуристическом здании, спроектированном финским архитектором Матти Сууроненом, в середине 2010-х располагался проект «Чайная Тарелка».

Сейчас здесь снова находится чайная с космическим интерьером под стать самому строению. Здесь проводят лекции, тренинги и dj-сеты. Время работы не регламентировано — попасть в чайную можно по записи. Улица Атарбекова 54/1

tut_space в Instagram*

© Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайная Библиотека» на Рашпилевской На первом этаже просторный зал с китайским чаем и итальянской кофе-машиной. Здесь не нужно разуваться, а чай пьют за столиками. На втором же этаже есть две комнаты для уединенных чаепитий в восточном формате, на полу, с подушками. Улица Рашпилевская, 18 «Чайная Библиотека» у КубГУ Небольшой чайный оазис среди многочисленных кофеен напротив университета. В отличие от первой чайной, здесь нет кофе, можно испить чай на баре и за столиками. Чаепитие для одного — от 350 рублей

Улица Ставропольская, 226

chainaya_biblioteka в Instagram*

© Фото Андрея Севоплясова

© Фото Андрея Севоплясова

© Фото Андрея Севоплясова