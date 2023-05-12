Чайные Краснодара: история, смысл церемоний и обзор 18 мест с ценами и фото
В чайных нет экранов с эстрадными клипами или спортивными трансляциями — зачастую здесь звучат этнические мотивы, а нередко и живые концерты.
Специально для Юга.ру Андрей Севоплясов из «Чайного омута» рассказал о 18 чайных местах Краснодара. Пообщавшись с опытными коллегами, он дополнил обзор историей чайной культуры в России и Краснодаре.
Кратчайшая история чайных в России
Что общего в чайных Краснодара?
«Чай бодрит, а чаепитие успокаивает» — о церемонии
18 чайных мест Краснодара
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Кратчайшая история чайных в России
В середине 1990-х все больше россиян интересуются качественным китайским чаем. Во многом это произошло благодаря известному китаеведу, переводчику, поэту и писателю Брониславу Виногродскому. Вдохновившись чайными домами на Тайване, Виногродский и специалист по китайским боевым искусствам Михаил Баев открыли в Москве «Клуб чайной культуры».
В то же время в России растет интерес к боевым искусствам, духовным и эзотерическим практикам. Это объединяло первые чайные места силы.
В материковом Китае чайные в традиционном стиле с церемониями стали популярны только в начале 2000-х — то есть после появления первых клубов в России. Вспоминается пицца-эффект — термин для случаев, когда национальные обычаи приживаются в других странах и возвращаются в исходную культуру в измененном, глобализованном виде.
Фолк-музыка, возжигание благовоний, лекции и беседы, духовные и телесные практики, и все это в сопровождении чайных церемоний — вот атмосфера первых чайных в России. Круг интересов и цены чаепития сужали потенциальную аудиторию, хотя многие клубы работали открыто. При этом некоторые места и по сей день работают в полузакрытом формате, проводя чаепития только по записи.
На рубеже 2000-2010-х количество чайных растет по всей РФ. Появилось больше ценителей чая с разными взглядами на культуру, но восточные интерьеры и камерность по-прежнему преобладали.
Китайский чай для многих оставался недешевым удовольствием, а восточная атмосфера подходила не всем. Она могла интересовать, однако таинственный ореол сохранял функции естественной фильтрации. Но время шло, энтузиасты популяризировали чай, и им помогли интернет и соцсети.
В 2010-х открываются чайные с европейской посадкой и более современным оформлением. Вместо или вместе с мантрами и эмбиентом в них звучал джаз, хаус или поп, а атмосфера приблизилась к кофейням, кафе и даже барам. Но восточные мотивы заметны даже в самых глобализированных чайных.
Что общего в чайных Краснодара?
Многие черты ранних российских чайных долго объединяли и чайные Краснодара.
В Краснодаре большинство чайных в восточном стиле: в них есть алтари с лотосами и статуэтками Будды, на полках больше книг о восточных религиях, на стенах висят ловцы снов, у дверей — подвески колокольчиков.
Во многих чайных гости и мастера сидят на полу — на плотном теплом ковролине с подушками. Традиция снимать обувь в чайных до сих пор удивляет некоторых гостей. Большинство удивленных обувь снимают, отказываются единицы.
Завсегдатаи относятся к чайным как к дому. Они оставляют свои пиалы, приходят семьями, дарят сувениры и часто говорят о чайных как о местах, где могут вдохновиться и расслабиться.
Рынок ведет Краснодар к разнообразию, возможно, по пути соседнего Ростова, где первые чайные открывались почти параллельно с московскими, а по числу существовавших и действующих чайных проектов Ростов совсем немного отстает от столиц. Ростовская чайная культура развивалась дольше и уже пришла к многообразию, где аутентично-восточные чайные сочетаются с городским форматом.
Краснодар движется в своем темпе — южном, неспешном. При этом разнообразие чайных уже вмещает людей, считающих чаепитие медитативной церемонией, и просто желающих насладиться вкусным бодрящим напитком.
По расхожему мнению, чай намного дороже другого популярного бодрящего напитка — кофе. Однако в большинстве краснодарских чайных из нашего обзора большой стакан чая с собой стоит от 150-200 рублей, а полноценное чаепитие, не ограничивающее по времени пребывания в уютной атмосфере чайной, — от 350-400 рублей с человека.
«Чай бодрит, а чаепитие успокаивает»
Любой сорт чая можно заварить настаиванием — когда чай заливают горячей водой нужной температуры на несколько минут.
Но чем выше качество чая, тем многограннее его вкус и аромат. И здесь весь потенциал чайного листа раскроет метод пролива. Научиться заваривать чай проливом можно и в интернете, но приятнее и нагляднее перенять этот навык у мастеров. Они объяснят последовательность и действий и оставят гостей наедине с чаепитием или же проведут церемонию сами. В большинстве чайных для этого нужна предварительная запись.
Церемония требует от мастера определенных навыков и внимания к приготовлению чая и взаимодействию с посудой для заваривания. Поэтому сам процесс приготовления и испития действительно чарует и умиротворяет.
Обычно церемония занимает полтора-два часа внимательного, неторопливого испития одного или нескольких сортов чая под руководством мастера. Речь не только о владении чайной утварью, но о создании атмосферы уюта и спокойствия. Неважно, пройдет ли чаепитие в тишине или за оживленной беседой, — мастер станет проводником из шумного состояния До чаепития в гармоничное После.
18 чайных мест Краснодара
«Чайная Шаманика»
Одна из первых чайных в Краснодаре. Здесь красиво, уютно и просторно — найдется место для большой компании. Большой выбор чая и трав, а также — мероприятий: концерты, кинопоказы и мастер-классы в окружении искренне любящих свое дело чайных проводников.
Чаепитие для одного человека — от 400 рублей
Чайная церемония по предварительной записи — от 2500
Улица Седина, 17
Telegram, «ВКонтакте», shamanika.tea в Instagram*
«Чайный омут»
Чайный дом в тибетской традиции с умиротворяющей атмосферой. На первом этаже — чайный бар и магазин, на втором — пространство для чаепитий. Большой выбор чая, трав, благовоний и посуды, в том числе — редких экземпляров с богатой историей. Приходи за тишиной...
Чаепитие для одного — от 350 рублей
Чайная церемония — от 2500
Улица Костылева, 179
Сайт, chainyi_omut в Instagram*
«Пуэр-бар»
Одна из старейших чайных в Краснодаре в историческом здании. Просторные комнаты с высокими потолками, регулярные кинопоказы, лекции на различные тематики и авторские церемонии под названием «Чайная радуга».
Улица Новокузнечная, 9
«ВКонтакте», puer.bar в Instagram*
«Мойчай.ру»
Масштабный российский чайный проект, ставший международным благодаря расширяющейся географии чайных клубов.
Атмосфера Китая в современном прочтении — с восточной и европейской посадкой.
Основной ассортимент составляет чай, выращенный фермерскими хозяйствами специально для «Мойчай.ру». Есть и известные сорта, и большой выбор травяных сборов, мате, посуды и всего связанного с чаем.
Чаепитие для одного — от 400 рублей
Улица Красная, 143/1
Сайт, moychaykrd в Instagram*
«Мойчай Бар»
Новый для Краснодара проект от «Мойчай.ру». Чаепитие в китайской традиции и миксология создают новый взгляд на китайский чай. Здесь готовят интереснейшие авторские коктейли на основе чая и трав, и это точно стоит попробовать!
Улица Красная, 176к5, «Фудмаркет»
moychay.barkrd в Instagram*
«Ча Дао»
Место с аутентичной медитативной атмосферой и продолжительной историей. Чайные церемонии, мастер-классы, игры, кинопоказы. Кроме чая есть мате — южноамериканский напиток из падуба.
Много лет здесь проводят курсы чайной школы, воспитавшие не одно поколение «чайников».
Чаепитие для одного — от 350 рублей
Улица Рашпилевская, 63
«ВКонтакте», chadaokrasnodar в Instagram*
«Атмасфера»
Вместительное пространство, во многом ориентированное на проведение мероприятий, коих здесь очень много. Фирменные вечеринки Бали, чайные церемонии в разных форматах, музыкальные и танцевальные события, игры, мастер-классы. Посещая это место в воскресенье днем, мы застали турнир по шахматам.
Чаепитие для одного — от 350 рублей
Улица Октябрьская, 63
«ВКонтакте», atma_sphera в Instagram*
«Чайная история» на Будённого
Сеть чайных из Ростова представлена в Краснодаре в двух местах. Одно из них — на площади у Драмтеатра, где раньше находилась «ЧАЙNА LAB».
В «Чайной истории» три зала разного формата. В первом — несколько столиков с европейской посадкой и чайный бар. Здесь играет джаз, электронная музыка, а чай вам подберут, узнав, какое состояние вы желаете получить во время испития.
Вторая комната для чаепития в тишине, с посадкой на подушках. Третий зал — с приглушенным светом и красными светильниками над столами для пар или небольших компаний.
Улица Красная, 124
«Чайная история» в «Центре города»
Магазин, где можно купить и продегустировать чай.
Кстати, обе «Чайных истории» — редкие чайные, где не надо снимать обувь на входе.
Чаепитие для одного — от 400 рублей
Улица Красная, 176
Сайт, chay_story_krasnodar в Instagram*
«ПуэрHouse»
Один из старейших чайных домов Краснодара, открытый на территории отеля «Престиж».
Работает в формате чайных церемоний до 5 человек по предварительной записи. В интерьере царит классический китайский стиль и внимательный подход к церемонии. Также можно купить как чай, так и посуду.
Улица Мира, 60
Сайт, puerhouse в Instagram*
«Чайная DOZA»
Небольшая чайная на первом этаже многоэтажного дома в ЖК «Губернский». Радует, когда чайные места открываются и в районах, удаленных от центра города.
На входе чайный бар, можно купить чай с собой или испить на месте. Есть отдельная комната с большим телевизором, настольными играми и игровой приставкой.
Чаепитие для одного — от 300 рублей
Улица Героя Яцкова, 16
«ВКонтакте», tea_doza.krd в Instagram*
«Чайная лавка» на Горького
Здесь с 2001 года находится небольшой и один из первых магазинов с китайским чаем в Краснодаре. Чай со всего света, большой выбор кофе, мате, чаев с добавками, травяных сборов и посуды.
Улица Горького, 107/1
«Чайная лавка» на Седина
Второй магазин проекта в красивом историческом здании.
Здесь просторнее и шире ассортимент.
Улица Седина, 27
«ВКонтакте», teashop_krd в Instagram*
«Необычайная чайная»
Магазин с широким выбором премиальных сортов китайского чая и отдельной комнатой для церемоний по предварительной записи. Недавно появилась зона для самостоятельного чаепития.
Интерьер изобилует коллекционными предметами восточной культуры, а опытный чайный мастер погрузит в атмосферу Китая.
Чаепитие для одного — 500 рублей
Улица Атарбекова 1/2
«ВКонтакте», neoby4ainaya в Instagram*
«Дай Чай»
Магазин с хорошим выбором качественного чая и посуды.
Проект ведет ютуб-канал о чае и не только. Рекомендуем.
Дальний проезд, 11, к.2
daichai.store в Instagram*
«ТутСпейс»
В футуристическом здании, спроектированном финским архитектором Матти Сууроненом, в середине 2010-х располагался проект «Чайная Тарелка».
«Спутник» и погромы:
Сейчас здесь снова находится чайная с космическим интерьером под стать самому строению. Здесь проводят лекции, тренинги и dj-сеты.
Время работы не регламентировано — попасть в чайную можно по записи.
Улица Атарбекова 54/1
tut_space в Instagram*
«Чайная Библиотека» на Рашпилевской
На первом этаже просторный зал с китайским чаем и итальянской кофе-машиной. Здесь не нужно разуваться, а чай пьют за столиками.
На втором же этаже есть две комнаты для уединенных чаепитий в восточном формате, на полу, с подушками.
Улица Рашпилевская, 18
«Чайная Библиотека» у КубГУ
Небольшой чайный оазис среди многочисленных кофеен напротив университета. В отличие от первой чайной, здесь нет кофе, можно испить чай на баре и за столиками.
Чаепитие для одного — от 350 рублей
Улица Ставропольская, 226
chainaya_biblioteka в Instagram*