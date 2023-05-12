Чайные Краснодара: история, смысл церемоний и обзор 18 мест с ценами и фото

Краснодарский край

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  • © Фото Андрея Севоплясова
    © Фото Андрея Севоплясова

В чайных нет экранов с эстрадными клипами или спортивными трансляциями — зачастую здесь звучат этнические мотивы, а нередко и живые концерты.

Специально для Юга.ру Андрей Севоплясов из «Чайного омута» рассказал о 18 чайных местах Краснодара. Пообщавшись с опытными коллегами, он дополнил обзор историей чайной культуры в России и Краснодаре.

Кратчайшая история чайных в России
Что общего в чайных Краснодара?
«Чай бодрит, а чаепитие успокаивает» — о церемонии
18 чайных мест Краснодара
Карта

Кратчайшая история чайных в России

В середине 1990-х все больше россиян интересуются качественным китайским чаем. Во многом это произошло благодаря известному китаеведу, переводчику, поэту и писателю Брониславу Виногродскому. Вдохновившись чайными домами на Тайване, Виногродский и специалист по китайским боевым искусствам Михаил Баев открыли в Москве «Клуб чайной культуры».

В то же время в России растет интерес к боевым искусствам, духовным и эзотерическим практикам. Это объединяло первые чайные места силы.

В материковом Китае чайные в традиционном стиле с церемониями стали популярны только в начале 2000-х — то есть после появления первых клубов в России. Вспоминается пицца-эффект — термин для случаев, когда национальные обычаи приживаются в других странах и возвращаются в исходную культуру в измененном, глобализованном виде.

Фолк-музыка, возжигание благовоний, лекции и беседы, духовные и телесные практики, и все это в сопровождении чайных церемоний — вот атмосфера первых чайных в России. Круг интересов и цены чаепития сужали потенциальную аудиторию, хотя многие клубы работали открыто. При этом некоторые места и по сей день работают в полузакрытом формате, проводя чаепития только по записи.

  • Варка — один из самых древних и завораживающих способов приготовления чая. © Фото Андрея Севоплясова
    Варка — один из самых древних и завораживающих способов приготовления чая. © Фото Андрея Севоплясова

На рубеже 2000-2010-х количество чайных растет по всей РФ. Появилось больше ценителей чая с разными взглядами на культуру, но восточные интерьеры и камерность по-прежнему преобладали.

Китайский чай для многих оставался недешевым удовольствием, а восточная атмосфера подходила не всем. Она могла интересовать, однако таинственный ореол сохранял функции естественной фильтрации. Но время шло, энтузиасты популяризировали чай, и им помогли интернет и соцсети.

В 2010-х открываются чайные с европейской посадкой и более современным оформлением. Вместо или вместе с мантрами и эмбиентом в них звучал джаз, хаус или поп, а атмосфера приблизилась к кофейням, кафе и даже барам. Но восточные мотивы заметны даже в самых глобализированных чайных.

Что общего в чайных Краснодара?

Многие черты ранних российских чайных долго объединяли и чайные Краснодара.

В Краснодаре большинство чайных в восточном стиле: в них есть алтари с лотосами и статуэтками Будды, на полках больше книг о восточных религиях, на стенах висят ловцы снов, у дверей — подвески колокольчиков.

Во многих чайных гости и мастера сидят на полу — на плотном теплом ковролине с подушками. Традиция снимать обувь в чайных до сих пор удивляет некоторых гостей. Большинство удивленных обувь снимают, отказываются единицы.

Завсегдатаи относятся к чайным как к дому. Они оставляют свои пиалы, приходят семьями, дарят сувениры и часто говорят о чайных как о местах, где могут вдохновиться и расслабиться.

  • Некоторые сорта чая прессуют в блины. Во многом это дань традиции: в прошлом транспортировка была сложнее, и прессовка её облегчала. Но и сегодня это актуально и для хранения, и для выдержки чая. © Фото Андрея Севоплясова
    Некоторые сорта чая прессуют в блины. Во многом это дань традиции: в прошлом транспортировка была сложнее, и прессовка её облегчала. Но и сегодня это актуально и для хранения, и для выдержки чая. © Фото Андрея Севоплясова

Рынок ведет Краснодар к разнообразию, возможно, по пути соседнего Ростова, где первые чайные открывались почти параллельно с московскими, а по числу существовавших и действующих чайных проектов Ростов совсем немного отстает от столиц. Ростовская чайная культура развивалась дольше и уже пришла к многообразию, где аутентично-восточные чайные сочетаются с городским форматом.

Краснодар движется в своем темпе — южном, неспешном. При этом разнообразие чайных уже вмещает людей, считающих чаепитие медитативной церемонией, и просто желающих насладиться вкусным бодрящим напитком.

По расхожему мнению, чай намного дороже другого популярного бодрящего напитка — кофе. Однако в большинстве краснодарских чайных из нашего обзора большой стакан чая с собой стоит от 150-200 рублей, а полноценное чаепитие, не ограничивающее по времени пребывания в уютной атмосфере чайной, — от 350-400 рублей с человека.

«Чай бодрит, а чаепитие успокаивает»

Любой сорт чая можно заварить настаиванием — когда чай заливают горячей водой нужной температуры на несколько минут.

Но чем выше качество чая, тем многограннее его вкус и аромат. И здесь весь потенциал чайного листа раскроет метод пролива. Научиться заваривать чай проливом можно и в интернете, но приятнее и нагляднее перенять этот навык у мастеров. Они объяснят последовательность и действий и оставят гостей наедине с чаепитием или же проведут церемонию сами. В большинстве чайных для этого нужна предварительная запись.

Церемония требует от мастера определенных навыков и внимания к приготовлению чая и взаимодействию с посудой для заваривания. Поэтому сам процесс приготовления и испития действительно чарует и умиротворяет.

Обычно церемония занимает полтора-два часа внимательного, неторопливого испития одного или нескольких сортов чая под руководством мастера. Речь не только о владении чайной утварью, но о создании атмосферы уюта и спокойствия. Неважно, пройдет ли чаепитие в тишине или за оживленной беседой, — мастер станет проводником из шумного состояния До чаепития в гармоничное После.

18 чайных мест Краснодара

«Чайная Шаманика»

Одна из первых чайных в Краснодаре. Здесь красиво, уютно и просторно — найдется место для большой компании. Большой выбор чая и трав, а также — мероприятий: концерты, кинопоказы и мастер-классы в окружении искренне любящих свое дело чайных проводников.

Чаепитие для одного человека — от 400 рублей
Чайная церемония по предварительной записи — от 2500
Улица Седина, 17
Telegram, «ВКонтакте», shamanika.tea в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайный омут»

Чайный дом в тибетской традиции с умиротворяющей атмосферой. На первом этаже — чайный бар и магазин, на втором — пространство для чаепитий. Большой выбор чая, трав, благовоний и посуды, в том числе — редких экземпляров с богатой историей. Приходи за тишиной...

Чаепитие для одного — от 350 рублей
Чайная церемония — от 2500
Улица Костылева, 179
Сайт, chainyi_omut в Instagram*

  • © Фото Андрея Севоплясова
    © Фото Андрея Севоплясова
  • © Фото Андрея Севоплясова
    © Фото Андрея Севоплясова
  • © Фото Андрея Севоплясова
    © Фото Андрея Севоплясова
  • © Фото Андрея Севоплясова
    © Фото Андрея Севоплясова

«Пуэр-бар»

Одна из старейших чайных в Краснодаре в историческом здании. Просторные комнаты с высокими потолками, регулярные кинопоказы, лекции на различные тематики и авторские церемонии под названием «Чайная радуга».

Улица Новокузнечная, 9
«ВКонтакте», puer.bar в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Мойчай.ру»

Масштабный российский чайный проект, ставший международным благодаря расширяющейся географии чайных клубов.

Атмосфера Китая в современном прочтении — с восточной и европейской посадкой.

Основной ассортимент составляет чай, выращенный фермерскими хозяйствами специально для «Мойчай.ру». Есть и известные сорта, и большой выбор травяных сборов, мате, посуды и всего связанного с чаем.

Чаепитие для одного — от 400 рублей
Улица Красная, 143/1
Сайт, moychaykrd в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Мойчай Бар»

Новый для Краснодара проект от «Мойчай.ру». Чаепитие в китайской традиции и миксология создают новый взгляд на китайский чай. Здесь готовят интереснейшие авторские коктейли на основе чая и трав, и это точно стоит попробовать!

Улица Красная, 176к5, «​Фудмаркет»
moychay.barkrd в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Ча Дао»

Место с аутентичной медитативной атмосферой и продолжительной историей. Чайные церемонии, мастер-классы, игры, кинопоказы. Кроме чая есть мате — южноамериканский напиток из падуба.

Много лет здесь проводят курсы чайной школы, воспитавшие не одно поколение «чайников».

Чаепитие для одного — от 350 рублей
Улица Рашпилевская, 63
«ВКонтакте», chadaokrasnodar в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Атмасфера»

Вместительное пространство, во многом ориентированное на проведение мероприятий, коих здесь очень много. Фирменные вечеринки Бали, чайные церемонии в разных форматах, музыкальные и танцевальные события, игры, мастер-классы. Посещая это место в воскресенье днем, мы застали турнир по шахматам.

Чаепитие для одного — от 350 рублей
Улица Октябрьская, 63
«ВКонтакте», atma_sphera в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайная история» на Будённого

Сеть чайных из Ростова представлена в Краснодаре в двух местах. Одно из них — на площади у Драмтеатра, где раньше находилась «ЧАЙNА LAB».

В «Чайной истории» три зала разного формата. В первом — несколько столиков с европейской посадкой и чайный бар. Здесь играет джаз, электронная музыка, а чай вам подберут, узнав, какое состояние вы желаете получить во время испития.

Вторая комната для чаепития в тишине, с посадкой на подушках. Третий зал — с приглушенным светом и красными светильниками над столами для пар или небольших компаний.

Улица Красная, 124

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайная история» в «Центре города»

Магазин, где можно купить и продегустировать чай. 

Кстати, обе «Чайных истории» — редкие чайные, где не надо снимать обувь на входе.

Чаепитие для одного — от 400 рублей
Улица Красная, 176
Сайт, chay_story_krasnodar в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«ПуэрHouse»

Один из старейших чайных домов Краснодара, открытый на территории отеля «Престиж».

Работает в формате чайных церемоний до 5 человек по предварительной записи. В интерьере царит классический китайский стиль и внимательный подход к церемонии. Также можно купить как чай, так и посуду.

Улица Мира, 60
Сайт, puerhouse в Instagram*

«Чайная DOZA»

Небольшая чайная на первом этаже многоэтажного дома в ЖК «Губернский». Радует, когда чайные места открываются и в районах, удаленных от центра города.

На входе чайный бар, можно купить чай с собой или испить на месте. Есть отдельная комната с большим телевизором, настольными играми и игровой приставкой.

Чаепитие для одного — от 300 рублей
Улица Героя Яцкова, 16
«ВКонтакте», tea_doza.krd в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайная лавка» на Горького

Здесь с 2001 года находится небольшой и один из первых магазинов с китайским чаем в Краснодаре. Чай со всего света, большой выбор кофе, мате, чаев с добавками, травяных сборов и посуды.

Улица Горького, 107/1

«Чайная лавка» на Седина

Второй магазин проекта в красивом историческом здании.
Здесь просторнее и шире ассортимент.

Улица Седина, 27
«ВКонтакте», teashop_krd в Instagram*

«Необычайная чайная»

Магазин с широким выбором премиальных сортов китайского чая и отдельной комнатой для церемоний по предварительной записи. Недавно появилась зона для самостоятельного чаепития.

Интерьер изобилует коллекционными предметами восточной культуры, а опытный чайный мастер погрузит в атмосферу Китая.

Чаепитие для одного — 500 рублей
Улица Атарбекова 1/2
«ВКонтакте», neoby4ainaya в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Дай Чай»

Магазин с хорошим выбором качественного чая и посуды.

Проект ведет ютуб-канал о чае и не только. Рекомендуем.

Дальний проезд, 11, к.2
daichai.store в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«ТутСпейс»

В футуристическом здании, спроектированном финским архитектором Матти Сууроненом, в середине 2010-х располагался проект «Чайная Тарелка».

«Спутник» и погромы:

Сейчас здесь снова находится чайная с космическим интерьером под стать самому строению. Здесь проводят лекции, тренинги и dj-сеты.

Время работы не регламентировано — попасть в чайную можно по записи.

Улица Атарбекова 54/1
tut_space в Instagram*

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

«Чайная Библиотека» на Рашпилевской

На первом этаже просторный зал с китайским чаем и итальянской кофе-машиной. Здесь не нужно разуваться, а чай пьют за столиками.

На втором же этаже есть две комнаты для уединенных чаепитий в восточном формате, на полу, с подушками.

Улица Рашпилевская, 18

«Чайная Библиотека» у КубГУ

Небольшой чайный оазис среди многочисленных кофеен напротив университета. В отличие от первой чайной, здесь нет кофе, можно испить чай на баре и за столиками.

Чаепитие для одного — от 350 рублей
Улица Ставропольская, 226
chainaya_biblioteka в Instagram*

  • © Фото Андрея Севоплясова
    © Фото Андрея Севоплясова
  • © Фото Андрея Севоплясова
    © Фото Андрея Севоплясова
  • © Фото Андрея Севоплясова
    © Фото Андрея Севоплясова

Как видно из нашего путешествия по чайным местам Краснодара, мир чая широк и разнообразен. При этом чайная культура — достаточно молодое явление для России в целом. За его развитием интересно наблюдать, видя новые заведения и людей, вдохновившихся чайным делом.

Чайные места на карте

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