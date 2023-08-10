Офлайн-переводы, больше прозрачности и без обременений. Экономист рассказал, зачем нам цифровой рубль

В России 15 августа начнется тестирование операций с реальными цифровыми рублями. Юга.ру узнали, что о новой валюте думают экономисты

В Банке России рассказали, что 15 августа начнется тестирование операций с реальными цифровыми рублями. В пилоте примут участие 13 банков и ограниченный круг их клиентов. Цифровой рубль — это цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег. Один наличный рубль равен одному безналичному, а также одному цифровому рублю. В августе 2023 года Совет директоров Банка России одобрил логотип цифрового рубля. О тарифах цифрового рубля, о том, чем новая форма отличается от криптовалюты и многое другое Юга.ру узнали в Южном ГУ Банка России, подробности мы разместили в карточках. По результатам опроса, 58% россиян готовы начать пользоваться новым видом валюты. Из них 23% сказали, что запуск третьей валюты для них — долгожданное событие. По их словам, она привлекает своей технологичностью. Сервис «Выберу.ру» опросил 3 тыс. человек в возрасте 18-65 лет.

20% россиян надеются, что цифровая валюта поможет сэкономить, так как, по заявлению Центробанка, для физических лиц все транзакции будут бесплатны. А для бизнеса прием платежей будет обходиться почти в пять раз дешевле, что позволит делать скидки на товары и услуги, сообщает финансовый маркетплейс. Еще 15% сказали, что надеются на защиту от мошенников, так как движение каждой единицы будет легко отследить. Опасаются новой валюты 42% респондентов. Из них 12% допускают, что будут пользоваться цифровым рублем, но не хотят, чтобы пенсии и пособия приходили в новом формате. 29% опрошенных считают, что такие деньги могут исчезнуть из-за программных сбоев.

В обороте снова появились купюры в 5 и 10 рублей: Рассказываем, зачем их стали выпускать

Доктор экономических наук Александр Полиди: «Для людей это — привычная форма расчетов, как по банковским приложениям. Цифровой рубль будет прикреплен к кошельку конкретного человека, операции можно будет проводить офлайн, не нужно постоянного интернет-подключения [функция только тестируется. — прим. ред.]. То есть, фактически можно производить те же операции, что с наличным рублем, но в более безопасной, более высокотехнологичной форме электронной. Здесь нет привязки к банковскому счету, на который может быть наложено обременение. Это вот ваш кошелек, просто не кожаный, а на экране смартфона. Государству зачем это нужно? Это повышение прозрачности. Завести деньги на электронный кошелек можно только с банковского счета, потом он становится локализованным активом. Соответственно, это повышение прозрачности операций, пресечение всяких криминальных выводов».