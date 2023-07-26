Горы, музыка, еда. Как пройдет гастрономический фестиваль на курорте «Роза Хутор»

С 1 по 6 августа на курорте «Роза Хутор» пройдет гастрономический фестиваль. Показываем программу мероприятий

В ходе всей фестивальной недели в заведениях-участниках можно будет попробовать уникальные сеты из четырех блюд по фиксированной цене. Шеф-повара попробуют по-своему интерпретировать черноморскую кухню и вкусы местных продуктов и познакомят гостей с южными гастрономическими традициями.

Найти специальное меню можно будет в ресторанах, расположенных на курорте «Роза Хутор»: «Дичъ», «Чё? Харчо!», «Техникум», «Сыроварня», «Высота 2320», «Co-Co Chalet», «Груша», «№13», «Варежка», Modus Cafe, Bar Ski-stol, KAF-KAS, Black Bar&Grill, Bierkeller, «Цаца», Boogel Woogel Bar, этно-хутор «Шишин двор», восточное бистро «Плов без лишних слов», «Бумеранг», устричный бар «Икра.Брют.Устрицы», BBQ Mesto, «Трикони», «Шале», а также в ресторане «Барабуля» (в Центральном Сочи).

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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На фестивале лучшие шеф-повара юга России будут не только готовить, но обсуждать наиболее актуальные вопросы своей профессии. Гастрономическую неделю 1 августа откроет круглый стол в отеле «Рэдиссон Роза Хутор» (зал «Москва», начало мероприятия в 10.00). В мероприятии поучаствуют известный шеф-повар и телеведущий Марк Стаценко, бренд-шеф ресторанной группы «Роза Хутор» Валентин Шин, бренд-шеф White Rabbit Family (Юг) Тимофей Кузнецов, шеф-повар Евгений Козубов, замдиректора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Администрации Сочи Алексей Коломийцев и другие.

Как отметил гастрономический амбассадор курорта «Роза Хутор» шеф-повар Марк Стаценко, «гастрофест, конечно и прежде всего — о еде и творчестве, однако, нам хотелось бы дать еще и пищу для ума, поскольку рассматриваем его и как площадку для профессионального общения, ярких дискуссий. Мы поговорим о современных и традиционных для региона технологиях приготовления блюд, о разумном потреблении, о гастрономических трендах и предпочтениях гостей, а также о реализации проекта «Выбирай Сочинское» и развитии рынка локальных поставщиков. Думаю, все эти темы будут интересны и широкой публике». Круглый стол пройдет в открытом режиме.

Попробовать кулинарные шедевры шеф-поваров можно будет и на специальной гастрономической ярмарке. С 4 по 6 августа она будет работать в Горной Олимпийской деревне, в ней поучаствуют рестораны, винодельни и фермеры Краснодарского края.

В рамках гастрофеста также пройдут развлекательные мероприятия, в том числе концерты ведущих исполнителей в стиле фанк и диско. Музыкальным хэдлайнером фестиваля станет группа Меджикул, ее концерт пройдет 5 августа на отметке 1100 метров над уровнем моря в Горной Олимпийской деревне. В дни фестиваля с 4 по 6 августа также выступят кавер-группы «Дикие», Star Tracks, Modiliani.