В России расширили призывной возраст и запретили выезд призывников за границу

Верхнюю планку призывного возраста в России увеличили на три года. Изменения не коснутся осеннего призыва 2023 года

В Госдуме РФ 25 июля во втором чтении приняли закон об изменении призывного возраста на срочную службу. С 1 января 2024 года он составит с 18 до 30 лет. Переходного периода не будет.

По словам главы оборонного комитета РФ Андрея Картаполова, нижний предел не стали менять «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Также он добавил, что новые правила не коснутся осеннего призыва.

Напомним, изначально Госдума хотела поднять призывной возраст с 18 лет до 21 года и предельный — с 27 лет до 30. Эту поправку 25 июля отклонили.