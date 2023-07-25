В России расширили призывной возраст и запретили выезд призывников за границу
Верхнюю планку призывного возраста в России увеличили на три года. Изменения не коснутся осеннего призыва 2023 года
В Госдуме РФ 25 июля во втором чтении приняли закон об изменении призывного возраста на срочную службу. С 1 января 2024 года он составит с 18 до 30 лет. Переходного периода не будет.
По словам главы оборонного комитета РФ Андрея Картаполова, нижний предел не стали менять «потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет». Также он добавил, что новые правила не коснутся осеннего призыва.
Напомним, изначально Госдума хотела поднять призывной возраст с 18 лет до 21 года и предельный — с 27 лет до 30. Эту поправку 25 июля отклонили.
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Согласно новым поправкам, гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из России со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Еще одно нововведение — срочникам дали право во время мобилизации заключать контракты о военной службе на год.
Также на заседании отклонили поправки об отсрочке от частичной мобилизации отцов троих и более детей и отцов детей-инвалидов. Напомним, о праве на отсрочку для многодетных отцов сказано только в указании Генштаба.
Ранее Госдума приняла закон о повышении на пять лет возраста пребывания в запасе и мобрезерве. Предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет.
«Им нужны руки папы»:
Возраст пребывания в запасе для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, составит 65 лет, для младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет. Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.
Как писали Юга.ру, в России приняли закон о цифровизации воинского учета. Теперь повестки будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».