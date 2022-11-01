Осенний призыв — 2022 стартовал. Отправят ли новобранцев на спецоперацию? Отвечаем на главные вопросы

Что такое срочная служба?



Мужчины с 18 до 27 лет в России обязаны исполнить воинскую обязанность и пройти службу по призыву в армии, нацгвардии, МЧС или ФСО. Такая служба ограничена сроком в один год, поэтому её называют «срочной». Призыву подлежат граждане, которые должны состоять на воинском учёте.



В этом году осенний призыв по указу Президента продлится два месяца с 1 ноября по 31 декабря. Обычно его начинают в октябре.



Призыв на срочную военную службу и мобилизация (даже частичная) — разные понятия.

Сколько граждан призовут в этом году? Призвать планируют 120 тысяч человек, включая более чем 6 тысяч жителей Краснодарского края. Для сравнения: осенью 2021 года срочную службу начали 127,5 тысяч мужчин, весной 2022-го — 134,5 тысячи.

Призыв начинается с повестки Примерный текст может звучать так: «В соответствии с текстом ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» вы подлежите призыву на военную службу и обязаны явиться в военный комиссариат для…». Возможные основания для вызова по повестке: — для уточнения документов воинского учета; — для прохождения медицинского освидетельствования или мероприятий, связанных с ним; — для прохождения призывной комиссии, которая примет решение о призыве на военную службу, направлении на альтернативную гражданскую службу, отсрочке, освобождении от призыва или воинской обязанности, о зачислении в запас; — для прохождения призывной комиссии субъекта Российской Федерации; — для отправки к месту прохождения военной службы.

Что ещё нужно знать о повестке? Вручить повестку могут только лично призывнику сотрудники военкомата или организации, где он работает или учится. Передача повестки родственникам призывника или отправка по почте незаконна. В тексте должны быть указаны имя призывника, дата и время, когда нужно быть в военкомате, его адрес и список вещей, которые нужно взять с собой. Также повестка имеет серию и номер, подпись военного комиссара или выполняющего его обязанности, печать военного комиссариата.

Что делать дальше?



После получения повестки нужно пройти медосмотр, психологическую проверку и заседание призывной комиссии в военкомате.



Потом годный и обследованный призывник с вещами снова прибывает в военкомат, его должны отправить в учебную часть для освоения военно-учётной специальности на 3-5 месяцев, и, в итоге, распределят по подразделениям. Также после трёх месяцев службы можно заключить контракт с ВС РФ.



Во время службы гражданин имеет право на одну увольнительную в неделю на усмотрение командира и при отсутствии дисциплинарных взысканий.

Куда отправят новобранцев?



Больше всего призывников попадёт на службу в сухопутные войска и военно-морской флот. Задействуют и другие рода войск, а также федеральную службу охраны, МЧС и национальную гвардию. О желании служить в определённых войсках стоит рассказать призывной комиссии.



Кроме того, граждан могут зачислить:



— в научные роты для научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в области обороны страны, если они успешно проявляли себя в качестве учёных и изобретателей в вузах; — в спортивные роты по спискам Минспорта, если призывники являются кандидатами в сборные команды России; — в военный оркестр, если призывник с музыкальным образованием напишет заявление в военкомате, пройдёт профессиональный отбор и успеет занять вакантное место. Просить о зачислении к учёным, инженерам или музыкантам лучше до начала призыва.

Будут ли призывники 2022 года участвовать в специальной военной операции России в Украине?



«Военнослужащих по призыву к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — сказано на портале «Объясняем.рф».



При этом «принципы и методика подготовки солдат-призывников меняется в сравнении с предыдущими годами с учётом опыта СВО».



«Военный комиссар края Александр Кузнецов заверил, что ни один призывник-срочник не будет направлен в зону проведения специальной военной операции и в новые регионы России», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Напомним, «новые регионы» — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожские области.

Как заканчивается служба и могут ли призывников оставить в ВС РФ для участия в военных действиях?



После года военной службы срочника увольняют в запас. Удерживать гражданина дольше для участия в боевых действиях не могут.



«Все призывники, срок службы которых истёк, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания. Объявленная 21 сентября частичная мобилизация не касается служащих по призыву», — цитировал ТАСС заявления генерального штаба и министра обороны Сергея Шойгу. Накануне призывной кампании в России объявили об успешном окончании частичной мобилизации.



В запас зачисляют военнообязанных после срочной или альтернативной гражданской службы, обучения на военной кафедре, или освобождённых от армии, которые в военное время подлежат мобилизации. В запасе состоят и врачи, в том числе женщины.



Однако, при мобилизации «запасники», включая только что отслуживших, должны явиться по повестке наравне с остальными.



Если призывник во время службы подписал контракт с Минобороны, то его как военнослужащего могут задействовать в военных операциях.

Для тех, кто не хочет получать военные навыки



Годные или ограниченно годные срочники имеют право попросить о замене военной службы на альтернативную гражданскую службу — работу на государственных предприятиях — если военная противоречит их убеждениям или вероисповеданию, а также если призывники представляют коренной малочисленный народ, ведут традиционный образ жизни, занимаются традиционным хозяйствованием и промыслами.



Как правило, альтернативная служба проходит не в том субъекте, где постоянно проживает гражданин. Во время службы он не имеет право сам расторгнуть трудовой договор, участвовать в забастовках, работать в других организациях. Срок службы — 18 месяцев, если работать на гражданской должности в ВС РФ, и 21 месяц на ином госпредприятии. Повар, водитель, грузчик — все специальности можно узнать здесь.

Есть ли наказание за отказ исполнять воинскую обязанность?



Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за уклонение от военной службы — лишение свободы на срок до двух лет. Административная ответственность за неявку по повестке — штраф до 3 тысяч рублей.