В России хотят изменить призывной возраст. Сделать это могут уже в 2023 году

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В Минобороны обсуждают реформу службы по призыву

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст россиян с 18 лет до 21 года, а предельный возраст до 30 лет. Делать это будут поэтапно. Это решение поддержал думский комитет по обороне.

Глава комитета Андрей Картаполов заявил 22 декабря, что увеличение призывного возраста может быть реализовано только через изменения в законодательстве. Это может произойти уже в 2023 году, сообщил ТАСС.

Как писали Юга.ру, в России могут увеличить срочную службу до двух лет. По словам военного комиссара Дмитровского городского округа Михаила Фотина, переходный период начнется уже весной. Позже это заявление опровергли в Минобороны РФ и сказали, что никаких изменений не планируется.

Также ранее военкомы Краснодара сказали, что призывников не будут отправлять в зону СВО. По их словам, это позиция Минобороны и переживать за срочников не стоит.

Но 21 декабря в Краснодаре призывники столкнулись с другой проблемой. 20 мужчин приехали в сборный пункт, чтобы оспорить призыв, но по словам родственников, их увезли в казарму и собирались отправить в военные части. В краевом оперштабе ответили, что на месте работает военная прокуратура и нарушений не выявлено.

Армия Призыв

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