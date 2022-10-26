Мужчинам с беременной женой и двумя детьми будут давать отсрочку от мобилизации

Депутат Нина Останина сообщила в своем телеграм-канале, что в директиву Генштаба внесли изменения, которые определяют порядок призыва. Теперь отсрочку будут давать отцам двоих детей при беременной жене на 22-й неделе.

«Нас попросили не настаивать до окончания спецоперации на принятии поправок в закон «О мобилизации», поскольку директива действует до окончания СВО. Проговорим с коллегами этот момент отдельно, однако глава Комитета Госдумы по обороне уже пообещал мне лично поддержать наши поправки после СВО», — отметила Останина.

Также депутат написала, что еще от призыва освободили отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков добавил, что 25 октября в Госдуму внесены законопроекты об отсрочках при мобилизации для ранее не служивших граждан, кандидатов и докторов наук.

Ранее Юга.ру писали, что одна из партий Госдумы предложила снять бронь от мобилизации с депутатов. Собрали высказывания политиков по этому поводу.