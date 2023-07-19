ФК «Краснодар» снял фильм о выпускниках академии и играх сезона 2021/22

15 мая 2022 года в составе «быков» на поле впервые вышло 11 выпускников клубной академии. Игроки поделились событиями, переживаниями и впечатлениями о том периоде.

Посмотреть документальную ленту можно здесь.



Напоним, что в мае PLC выпустил клип на трек про Краснодар. В нем есть кадры, как игроки «ФК Краснодар» играют в футбол с детьми во дворе дома на улице Гудимы, 26.

Как сообщали ранее Юга.ру, в 2022 году убытки ФК «Краснодар» увеличились вдвое и составили 1,1 млрд рублей.

В апреле 2023 года СМИ сообщали, что полузащитник и воспитанник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян может покинуть клуб летом. Им интересуются европейские команды.