Убытки ФК «Краснодар» увеличились вдвое в 2022 году и составили 1,1 млрд рублей

Футбольные клубы «Краснодар» и «Кубань» получили финансовые убытки в 2022 году

Так, финансовые расходы ФК «Краснодар» в 2022 году составили более 4,3 млрд руб. Операционные расходы клуба — 4,4 млрд руб. Убыток связанный с трансферами игроков составил около 1,8 млрд рублей.

ФК «Краснодар» занял второе место среди самых убыточных клубов Российской Премьер лиги. Такие данные содержатся в ежегодном отчете о ключевых финансовых показателях клубов РПЛ и Первой Лиги. Его опубликовал Российский футбольный союз.

В целом за 2022 год «Краснодар» недосчитался почти 1,2 млрд рублей (в 2021-м убытки составили 513 млн рублей). Хуже дела по этому показателю обстоят только в московском «Спартаке», там убыток превысил 2,3 млрд рублей.

Впрочем «быки» не только тратили, но и зарабатывали. Операционные доходы «Краснодара» превысили 9,3 млрд рублей. В частности в дни проведения матчей клуб заработал более 500 млн рублей. Ещё 655 млн получил от организаторов турниров в которых участвовал.

Выступающая в Первой лиге краснодарская «Кубань» также зафиксировала убытки по итогам 2022 года. Операционные расходы клуба превысили 186 млн рублей. Доходы составили почти 129 млн рублей. По итогам 2022 года «Кубань» получила чистый убыток в 60 млн рублей.

Другой кубанский футбольный клуб оказался успешнее в финансовой отчетности. «Сочи» показал прибыль в 750 млн рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2023 году домашние матчи «Краснодара» без Fan ID посетили на 31 тысячу человек больше, чем с картой болельщика.