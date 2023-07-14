Защитник Рамирес покинул ФК «Краснодар». Он выступал за клуб с 2017 года
14 июля ФК «Краснодар» попрощался с эквадорским защитником Кристианом Рамиресом. Он провел за клуб 187 матчей
28-летний Рамирес перешел в «Ференцварош» — венгерский клуб из Будапешта, за который защитник выступал до перехода в «Краснодар» в 2015-2016 годах. Сайт ФК «Краснодар» сообщил, что клубы согласовали все детали трансфера, но они не раскрываются.
Ранее СМИ сообщали, что сначала «Краснодар» требовал 1,5 млн евро, но «Ференцварош» счел сумму слишком высокой. В итоге стороны сошлись на 1,2 млн евро. Возвращение Рамиреса в «Ференцварош» обусловлено желанием воссоединиться с женой-венгеркой, их дети учатся в Будапеште.
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Кристиан Рамирес перешел в «Краснодар» в январе 2017 года. Он сыграл за «быков» 187 матчей (6-й показатель в истории клуба), забил 3 гола и отдал 14 результативных передач. Болельщики «Краснодара» включили гол Рамиреса в ворота ЦСКА в топ-3 самых красивых голов ушедшего сезона.
Клуб пожелал футболисту успехов в дальнейшей карьере.
Рамирес выступал за сборную Эквадора, а в июне 2021 года получил российское гражданство.