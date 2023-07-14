Защитник Рамирес покинул ФК «Краснодар». Он выступал за клуб с 2017 года

28-летний Рамирес перешел в «Ференцварош» — венгерский клуб из Будапешта, за который защитник выступал до перехода в «Краснодар» в 2015-2016 годах. Сайт ФК «Краснодар» сообщил, что клубы согласовали все детали трансфера, но они не раскрываются.

Ранее СМИ сообщали, что сначала «Краснодар» требовал 1,5 млн евро, но «Ференцварош» счел сумму слишком высокой. В итоге стороны сошлись на 1,2 млн евро. Возвращение Рамиреса в «Ференцварош» обусловлено желанием воссоединиться с женой-венгеркой, их дети учатся в Будапеште.