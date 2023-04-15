Полузащитник ФК «Краснодар» Сперцян может покинуть клуб летом. Им интересуются европейские команды

Краснодарский край

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  • Эдуард Сперцян забил гол, сентябрь 2021 год © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru
    Эдуард Сперцян забил гол, сентябрь 2021 год © Пресс-служба ФК «Краснодар», Fckrasnodar.ru

По данным СМИ, игрок перейдет в итальянский или немецкий клуб

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может покинуть клуб летом, сообщил «РБ Спорт». По данным СМИ, игроком интересуются в Германии и Италии.

Сообщается, что агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает Сперцян, общается приоритетно с клубами Серии А и Бундеслиги. Отступные за Сперцяна оценивают в 15 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Что известно про Эдуарда Сперцяна?

22-летний футболист воспитанник футбольной академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл за «быков» 30 матчей во всех турнирах,  забил 12 мячей и отдал 10 голевых передач. 

В марте 2018 года Сперцян дебютировал в ПФЛ за «Краснодар-2», а в октябре того же года впервые сыграл в ФНЛ в игре «Краснодар-2» — «Химки».

В сезоне 2020/21 стал лучшим снайпером молодых «быков» в ФНЛ. В феврале 2021 года Сперцян дебютировал за сборную Армении. В сезоне 2021/22 игрока включили в обойму основной команды ФК «Краснодар».

Ранее Юга.ру писали, что ФК «Краснодар» хочет предложить нападающему Алексею Ионову контракт на один сезон. Сергей Галицкий сказал, что спортсмен «космического уровня профессиональности».

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