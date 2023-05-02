Рэпер PLC выпустил клип на трек про Краснодар. В нем снялись футболисты

Рэпер PLC выпустил клип на песню «Краснодар». Видео снимали на улицах краевой столицы. На кадрах можно увидеть центр города, Сенной рынок, Дом книги и старые дворы.

В клипе снялись и игроки ФК «Краснодар» — Матвей Сафонов, Никита Кривцов, Александр Черников, Станислав Агкацев. По словам PLC, трек имеет все шансы стать гимном футбольного клуба.

«Создавая этот проект мы старались приложить все усилия, чтобы клип стал примером любви и уважения к своему городу. За время съемок мы нашли способ полностью отремонтировать и обновить футбольную площадку в Краснодаре на улице Гудимы, 26, ту площадку, которую вы видели в этом ролике. Благодарим каждого, кто к этому причастен», — прокомментировал рэпер.