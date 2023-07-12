Психология счастья, микрокосмос, блокчейн. На курорте «Роза Хутор» бесплатно покажут научное кино

С 28 по 30 июля на курорте «Роза Хутор» в рамках фестиваля «ФАНК Уикенд» покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о выдающихся учёных, научных исследованиях и открытиях, психологии человека и развитии технологий

«ФАНК Уикенд» на «Роза Хутор» — это новый формат традиционного фестиваля «ФАНК», который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры РФ в разных регионах страны, охватывая более чем 200 городов и сел. Его особенность — сочетание авторского кино о науке с научными стендапами, лекциями и дискуссиями.

На фестивале пройдут не только кинопоказы, но и научные дискуссии после каждого просмотра. В качестве экспертов в них поучаствуют ведущие российские ученые и создатели кино.

Программа мероприятий:

Открытие фестиваля и российская премьера «Производя счастье» (Manufacturing Happiness, 2022 год, Франция) режиссера Жана-Кристофа Рибо. Открытие — 28 июля в 17:30. Начало кинопоказа — в 18.00.

Картина посвящена обратной стороне осознанности. Мы можем подумать, что в осознанности нет ничего плохого. Но на самом деле это противоположно социальной реальности. Что стоит за этой современной одержимостью счастьем и миллиардами, которую генерирует эта индустрия? Философы, социологи, экономисты и психиатры, в том числе автор книги «Искусство Счастья» Кристоф Андре, доктор философских наук и внучка Луи де Фюнеса Джулия расшифруют один из самых увлекательных и волнующих взглядов на счастье начала XXI века. Трейлер.

Выступающие эксперты: младший научный сотрудник центра когнитивных исследований «Сириус», автор подкастов, участница Science Slam Алёна Воднева; младший научный сотрудник АНО ВО «Университет Сириус» Виктория Манасевич, Научный центр когнитивных исследований направления «Расстройства аутистического спектра».

«Меня приводит в движение свет» (A lumine motus, 2022 год, Россия) режиссера Светланы Быченко — 29 июля в 16:45 .

Фильм-путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир у нас под ногами. При пристальном рассмотрении мы увидим, что растения так же, как и мы борются, чувствуют, видят, и даже слышат. Что насекомые, лягушки, пауки — все со своим характером, и их жизнь так же наполнена событиями, как и наша. У нас под ногами — целый космос. Трейлер.



Картину представит режиссер Светлана Быченко, обладатель приза Festival International du Film Ornitologique, главного приза «Золотая гагара» международного экологического фестиваля «Спасти и сохранить» и многих других.

Российская премьера фильма «Незваные гости» (INTRUDERS, 2023 год, Дания) режиссера Давида Кройера — 29 июля в 19:00.

Фильм рассказывает, как принесенные извне виды растений и животных изменили датский ландшафт. Шесть любителей природы взяли на себя миссию избавиться от них и предотвратить губительное воздействие на окружающую среду. Но можно ли отменить человеческое воздействие теперь, когда мы сами привезли этих «незванных гостей»? Фильм-участник программы фестиваля CPH: DOX Science. Трейлер

Выступающий эксперт: кандидат биологических наук, научный сотрудник направления «Биология и биотехнология растений» Научного центра генетики и наук Научно-технологического университета «Сириус» Анастасия Физикова.

«16 способов изменить мир» (2022 год, Россия) — 30 июля в 17:00.

Альманах лаборатории научного кино «ФАНК». 16 режиссеров выбрали наиболее интересные научные разработки и исследования в Сколтехе и создали 16 короткометражных фильмов. Трейлер.

«Криптопия: Биткоин, блокчейн и будущее интернета» (Cryptopia: Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet, 2020 год, Австралия, США, Германия) режиссера Торстена Хоффмана — 30 июля в 19:00 .

Удостоенный множества наград продюсер и режиссер Торстен Хоффман обращается к теме биткоина и исследует эволюцию индустрии блокчейна, а также ее новые перспективы. Может ли эта технология, разработанная для работы независимо от доверия и в рамках децентрализованной сети, действительно стать надежной альтернативой тому интернету, каким мы его знаем? Трейлер.

Выступающий эксперт: руководитель Лаборатории блокчейн технологий «ChainLab» научного центра «Идея», сооснователь магистратуры «Блокчейн» в МФТИ и центра компетенции «Блокчейн» при Лаборатории физики высоких энергий МФТИ Александр Беленов.