В августе в горах Сочи покажут классическую оперу и балет

С 18 по 27 августа в Сочи на горном курорте «Роза Хутор» пройдет фестиваль классического искусства

Мероприятия с участием мировых звезд оперы и балета пройдут на нескольких концертных площадках курорта «Роза Хутор».

Фестиваль откроет двухдневный показ нового драматического балета с элементами рок-шоу «Мастер и Маргарита» в постановке Сергея Полунина, премьерные показы которого состоялись в марте 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге. Жители и гости юга России впервые увидят произведение на сцене концертно-театрального комплекса «Роза Холл».

За музыкальную часть проекта будет отвечать Сочинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя фестиваля Алексея Асланова. На площади Роза перед ратушей пройдут камерные концерты, посвященные 150-летию С. В. Рахманинова. Одно из главных сочинений великого композитора — «Всенощное бдение» — будет сопровождать хор консорта «Gamajun».

Завершит серию выступлений на площади концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки (художественный руководитель — С. П. Ролдугин).

В заключительные дни фестиваля зрителей ждёт премьерная постановка оперы Джакомо Пуччини «Турандот» на открытой сцене парка «Лайзо» на Роза Хутор. Солисты Мариинского театра с мировыми именами исполнят ведущие партии: Турандот — Евгения Муравьева, лауреат многочисленных конкурсов, выступала в итальянских Ла Скала и театре Массимо, в Венской опере и на других сценах мира;

Калаф — Сергей Скороходов, заслуженный артист Башкортостана, выступал в Метрополитен-опере, в спектаклях Парижской оперы, на сценах немецких и американских театров;

Лиу — Анна Денисова, лауреат многочисленных конкурсов, участница оперных фестивалей, выступала в Большом театре, в Ла Скала, на площадках Баден-Бадена, Нюрнберга и на многих других;

Тимур — Юрий Воробьев, знаменитый бас, выступал на сценах Вены и Амстердама, Парижа и Лондона, участвовал в европейских оперных фестивалях.

Главный режиссер фестиваля и новой оперы «Турандот» — хореограф, постановщик и преподаватель Мариинского театра Илья Устьянцев.

Как и в прошлом году, важной частью проекта станет всероссийский кастинг молодых оперных исполнителей. Заявки принимаются с 1 июня по 15 июля 2023. Истории успеха победителей предыдущего кастинга расскажут представители Президентского фонда культурных инициатив. Команда представит серию видео-интервью «Искусство побеждать. Участники».

«Цель фестиваля — не только удивить зрителя мастерством своих участников и зрелищностью постановок, но и стать площадкой для развития молодых талантов. В рамках проекта состоится всероссийский кастинг молодых оперных исполнителей, пройдет образовательная программа. Победители кастинга смогут поучаствовать в премьерных показах оперы «Турандот», исполнив свои партии на одной сцене со звездами мировой величины», — рассказал художественный руководитель фестиваля Алексей Асланов.

«Мы рады, что на «Роза Хутор» вновь прозвучит бессмертная классика в исполнении лучших артистов и коллективов нашей страны, которые к тому же поделятся своим опытом с начинающими исполнителями. Такая преемственность просто необходима, это придает фестивалю новое звучание и выделяет его на фоне других музыкальных событий. Преимуществом является также и его разнообразная программа. Гости курорта смогут увидеть уникальную балетную постановку, послушать традиционное камерное исполнение и познакомиться с нестандартным режиссерским взглядом на признанный оперный шедевр. Уверен, что все получат самые яркие впечатления от классической музыки в окружении горных вершин», — сказал генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Фестиваль «Роза Хутор. Классика» — преемник первого Сочинского фестиваля классической музыки, проходившего на различных площадках Большого Сочи в августе 2022, где зрителям впервые показали оперу в горах на высоте 1050 метров. В этом году фестиваль «Роза Хутор. Классика» выиграл второй грантовый конкурс и получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив.