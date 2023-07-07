Перед Крымским мостом утром 7 июля собирается пробка. Рассказываем об актуальной обстановке на пути к морю

Краснодарский край, Крым, Вся Россия

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Число желающих попасть в Крым через мост снова увеличилось, перед досмотром собирается очередь. Также пробка ожидает автомобилистов на трассе после Славянска-на-Кубани

Утром 7 июля, в пятницу, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края снова собирается пробка. В 8 утра затор растянулся на 3 км, автомобилисты пишут, что ждать очереди на досмотр приходится около часа.

Еще один неприятный участок дороги утром 7 июля — с 89-ого по 95-ый км трассы А-289. В районе станицы Анастасиевской примерно в 5 утра произошло ДТП, к 8 утра затор растянулся почти на 6 км. В аварии один человек погиб, пострадали семеро.

Будет ли количество желающих попасть в Крым через мост расти к вечеру пятницы, пока не известно. Напомним, что Керченской паромной переправой могут пользоваться только грузовые автомобили. А для легковых существует также сухопутный маршрут через Мариуполь.

Ранее министр транспорта России заявил, что пиковая ситуация с заторами перед мостом ожидается 16-17 июля.

Также в Минтрансе советуют водителям заранее подготовиться к досмотру. Вот, как это сделать:

Напомним, утром 4 июля пробка на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края составляла 4 километра. 3 июля протяженность затора была около 13 километров.

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