Пробка у Крымского моста исчезла. Но водители грузовиков не могут попасть на паром

Днем 5 июля трасса около Крымского моста свободна для проезда. Но грузовикам все равно нужно ждать паром

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края пропал многокилометровый затор. Трасса пустая, небольшое скопление автомобилей наблюдается только на пункте досмотра.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани уточнили, что по мосту могут передвигаться только легковые автомобили и пассажирские автобусы. Водители грузовиков могут воспользоваться паромом или альтернативным маршрутом. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.

Но, по словам водителей, в очереди на паром приходится стоят по 2-3 дня.