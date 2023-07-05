Пробка у Крымского моста исчезла. Но водители грузовиков не могут попасть на паром
Днем 5 июля трасса около Крымского моста свободна для проезда. Но грузовикам все равно нужно ждать паром
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края пропал многокилометровый затор. Трасса пустая, небольшое скопление автомобилей наблюдается только на пункте досмотра.
Также дорога на мост свободна со стороны Крыма, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани уточнили, что по мосту могут передвигаться только легковые автомобили и пассажирские автобусы. Водители грузовиков могут воспользоваться паромом или альтернативным маршрутом. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов.
Но, по словам водителей, в очереди на паром приходится стоят по 2-3 дня.