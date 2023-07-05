Пробка у Крымского моста исчезла. Но водители грузовиков не могут попасть на паром

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру
    © Фото Виталия Тимкива, Юга.ру

Днем 5 июля трасса около Крымского моста свободна для проезда. Но грузовикам все равно нужно ждать паром

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края пропал многокилометровый затор. Трасса пустая, небольшое скопление автомобилей наблюдается только на пункте досмотра. 

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Также дорога на мост свободна со стороны Крыма, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Кубани уточнили, что по мосту могут передвигаться только легковые автомобили и пассажирские автобусы. Водители грузовиков могут воспользоваться паромом или альтернативным маршрутом. Он проходит от Таганрога до Джанкоя через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Протяженность маршрута составляет 387 км и занимает около семи часов. 

Но, по словам водителей, в очереди на паром приходится стоят по 2-3 дня.

Ранее Юга.ру писали, что для объезда Крымского моста открыли Херсонский мост. Также на Керченскую переправу планируется поставить дополнительный паром для перевозки транспорта. Он начнет курсировать круглосуточно с 7 июля и позволит перевозить до 200 автомобилей в сутки в обоих направлениях. 

Автомобили дорога на курорт Дороги Пробки

Новости

Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фолк-хоррор «Солнцестояние»
В Краснодаре кондиционеры есть только в 35% трамвайных вагонов
Пробка у Крымского моста исчезла. Но водители грузовиков не могут попасть на паром
Туроператоры рассказали, сколько в Краснодарском крае стоит отдых в гостинице «все включено». Дороже всего — в Геленджике
К концу недели в Краснодарском крае спадет сильная жара
Власти Краснодарского края перенесли открытие новой дороги к свалке в Полтавской на август

Лента новостей

Реклама на сайте