Перед Крымским мостом снова многокилометровая пробка. С заторами на трассе будут разбираться в прокуратуре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Около Крымского моста снова образовался затор. На трассе открыли биотуалеты и кафе

Утром 4 июля на подъезде к Крымскому мосту снова образовалась пробка. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор со стороны Краснодарского края сократился до  четырех километров. 

В прокуратуре Краснодарского края начали проверку исполнения федерального законодательства по факту многокилометровой пробки. На место выезжал первый заместитель прокурора края Павел Гвоздев.

«По признакам нарушений федерального законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охране транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка. Фактическое устранение нарушений федерального законодательства, соблюдение прав граждан взято на ежедневный контроль», — добавили в ведомстве.

По данным ТАСС, для туристических автобусов выделили отдельную полосу. На подъезде к мосту они двигаются в сопровождении нарядов ДПС. Также там планируют открыть дополнительные пункты досмотра для туристов.

В пробке дежурят сотрудники МЧС. На трассе установили биотуалеты, кафе и раздают воду. Также работает бригада медиков. 

Как писали Юга.ру, утром 3 июля пробка перед Крымским мостом растянулась почти на 13 километров. Люди находились в заторе по несколько часов. 

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