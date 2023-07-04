Перед Крымским мостом снова многокилометровая пробка. С заторами на трассе будут разбираться в прокуратуре
Около Крымского моста снова образовался затор. На трассе открыли биотуалеты и кафе
Утром 4 июля на подъезде к Крымскому мосту снова образовалась пробка. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что затор со стороны Краснодарского края сократился до четырех километров.
В прокуратуре Краснодарского края начали проверку исполнения федерального законодательства по факту многокилометровой пробки. На место выезжал первый заместитель прокурора края Павел Гвоздев.
«По признакам нарушений федерального законодательства в отношении ответственных организаций, ненадлежащего обеспечения безопасности и охране транспортного перехода через Керченский пролив органами прокуратуры края в настоящее время проводится проверка. Фактическое устранение нарушений федерального законодательства, соблюдение прав граждан взято на ежедневный контроль», — добавили в ведомстве.
По данным ТАСС, для туристических автобусов выделили отдельную полосу. На подъезде к мосту они двигаются в сопровождении нарядов ДПС. Также там планируют открыть дополнительные пункты досмотра для туристов.
В пробке дежурят сотрудники МЧС. На трассе установили биотуалеты, кафе и раздают воду. Также работает бригада медиков.
Как писали Юга.ру, утром 3 июля пробка перед Крымским мостом растянулась почти на 13 километров. Люди находились в заторе по несколько часов.