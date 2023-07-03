Утром 3 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась почти на 13 км

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

3 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани примерно 13 км, со стороны Крыма очередь небольшая

Автомобилисты выстроились в длинную очередь перед Крымским мостом 2 июля, о пробке мы писали здесь. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что по состоянию на 23 часа «пробка 6 км, время ожидания до 3,5 часов».

Причиной очереди на досмотр называют то, что все легковые автомобили двигаются только по левой полосе, а по правой направляют пассажирские автобусы. По свидетельствам очевидцев, 2 июля сотрудники ДПС разворачивали и отправляли в хвост пробки выехавшие в правую полосу легковые автомобили.

Утром 3 июля Лукашенко опубликовать новые данные.

В 08:30 3 июля на «Яндекс.Карте» пробка длиной почти 13 км. Она растянулась от 129-ого км трассы до КПП. В телеграм-чате «Крымский мост» автомобилисты пишут, что находятся в пробке уже четыре часа. Люди обсуждают сложившуюся ситуацию, делятся опытом, дают друг другу советы и обмениваются фотографиями домашних питомцев, которые также ожидают досмотра уже несколько часов.

  • © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/?l=trf%2Ctrfe&ll=36.714248%2C45.199899&mode=routes&rtd=1&rtext=45.205269%2C36.761221~45.203842%2C36.618075&rtn=1&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D131308119604&z=13.4
    © скриншот страницы сервиса Яндекс.Карты https://yandex.ru/maps/?l=trf%2Ctrfe&ll=36.714248%2C45.199899&mode=routes&rtd=1&rtext=45.205269%2C36.761221~45.203842%2C36.618075&rtn=1&rtt=auto&ruri=~ymapsbm1%3A%2F%2Forg%3Foid%3D131308119604&z=13.4

Юга.ру писали о том, что 27 июня образовался затор на въезде и выезде из Туапсе. 29 июня образовалась пробка длиной 8 км между Сочи и Лазаревским.

Пробки на картах городов Краснодарского края.

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