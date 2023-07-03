Утром 3 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась почти на 13 км

Автомобилисты выстроились в длинную очередь перед Крымским мостом 2 июля, о пробке мы писали здесь. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что по состоянию на 23 часа «пробка 6 км, время ожидания до 3,5 часов».

Причиной очереди на досмотр называют то, что все легковые автомобили двигаются только по левой полосе, а по правой направляют пассажирские автобусы. По свидетельствам очевидцев, 2 июля сотрудники ДПС разворачивали и отправляли в хвост пробки выехавшие в правую полосу легковые автомобили.

Утром 3 июля Лукашенко опубликовать новые данные.