Утром 3 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края растянулась почти на 13 км
3 июля пробка перед Крымским мостом со стороны Тамани примерно 13 км, со стороны Крыма очередь небольшая
Автомобилисты выстроились в длинную очередь перед Крымским мостом 2 июля, о пробке мы писали здесь. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что по состоянию на 23 часа «пробка 6 км, время ожидания до 3,5 часов».
Причиной очереди на досмотр называют то, что все легковые автомобили двигаются только по левой полосе, а по правой направляют пассажирские автобусы. По свидетельствам очевидцев, 2 июля сотрудники ДПС разворачивали и отправляли в хвост пробки выехавшие в правую полосу легковые автомобили.
Утром 3 июля Лукашенко опубликовать новые данные.
В 08:30 3 июля на «Яндекс.Карте» пробка длиной почти 13 км. Она растянулась от 129-ого км трассы до КПП. В телеграм-чате «Крымский мост» автомобилисты пишут, что находятся в пробке уже четыре часа. Люди обсуждают сложившуюся ситуацию, делятся опытом, дают друг другу советы и обмениваются фотографиями домашних питомцев, которые также ожидают досмотра уже несколько часов.
Юга.ру писали о том, что 27 июня образовался затор на въезде и выезде из Туапсе. 29 июня образовалась пробка длиной 8 км между Сочи и Лазаревским.
Пробки на картах городов Краснодарского края.
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