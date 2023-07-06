Пробки к морю. Рассказываем об обстановке на дорогах в Краснодарском крае 6 июля

Утром 6 июля на дорогах к морю в Краснодарском крае образовались заторы

Утром 6 июля перед селом Молдавановка образовался затор длиной около 10 км. Об этом говорят данные «Яндекс.Карт».

Также на пути к Черному морю пробка растянулась в Горячем Ключе. На участке трассы М-4 «Дон», прилегающем к городу-курорту, затор длиной больше трех километров. 5 и 6 июля пользователи сервиса отметили участки, где ведутся дорожные работы, как раз там и начинается пробка.

Напомним, утром 4 июля пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляла 4 километра. 3 июля протяженность затора была около 13 километров. 5 июля пробки у моста уже не было. При этом пиковая ситуация с заторами ожидается 16-17 июля.