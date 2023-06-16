Будни Олимпии. В Центре восстановления леопарда на Кавказе показали, как живет кошка, которая потеряла одну лапу

Леопард Олимпия живет в Центре восстановления леопарда на Кавказе. В сети появилось видео с участием особенной кошки

В июне в Центре восстановления леопарда на Кавказе проходит конкурс среди сотрудников. Дежурные монтируют видеоролики с участием кошек, а голосовать за видео предлагают подписчикам телеграм-канала. В очередном видео главной героиней стала Олимпия, особенная кошка, которая живет с тремя лапами.

Леопарду Олимпии 23 июня исполнится семь лет. Самка родилась в 2016 году и после подготовки должна была оказаться на природе. Планы специалистов не осуществились из-за серьезной травмы леопарда в 2019 году. Как сообщал центр, Олимпия повредила лапу в ограждении вольера из-за ошибок в проекте инфраструктуры. Врачам удалось спасти кошку, но лапы она лишилась.

Здесь мы рассказывали и показывали, как Олимпии лечили зубы. Она сломала клыки в драке с другими леопардами. При этом, как рассказывают в центре, Олимпия прекрасно себя чувствует, успешно охотится и даже лазает по деревьям. Несмотря на физическую неполноценность, кошка составила партию самцу Симбаду и участвует в разведении.