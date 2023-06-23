Против глав Кубани, Адыгеи и Ставрополья ввели новые санкции

Санкции также ввели против:

губернатора Воронежской области Александра Гусева;

главы Ставропольского края Владимира Владимирова,

главы Магаданской области Сергея Носова;

главы Камчатского края Владимира Солодова.

Напомним, что 24 февраля госдеп США ввёл санкции против глав Краснодарского края и Адыгеи. Также с 30 ноября 2022 года Кондратьев находится в санкционном списке Великобритании.



Как сообщали ранее Юга.ру, 21 июля 2022 года председателя законодательного собрания Краснодарского края включили в санкционный список Евросоюза.