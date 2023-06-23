Против глав Кубани, Адыгеи и Ставрополья ввели новые санкции
Евросоюз внес в санкционные списки губернаторов Краснодарского и Ставропольского краев и главу республики Адыгея
Евросоюз ввел санкции в отношений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. На список ЕС обратил внимание «Коммерсантъ» .
Санкции также ввели против:
- губернатора Воронежской области Александра Гусева;
- главы Ставропольского края Владимира Владимирова,
- главы Магаданской области Сергея Носова;
- главы Камчатского края Владимира Солодова.
Напомним, что 24 февраля госдеп США ввёл санкции против глав Краснодарского края и Адыгеи. Также с 30 ноября 2022 года Кондратьев находится в санкционном списке Великобритании.
Как сообщали ранее Юга.ру, 21 июля 2022 года председателя законодательного собрания Краснодарского края включили в санкционный список Евросоюза.