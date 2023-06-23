Против глав Кубани, Адыгеи и Ставрополья ввели новые санкции

Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край

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  • Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев © Фото Алексея Гусева
    Мурат Кумпилов и Вениамин Кондратьев © Фото Алексея Гусева

Евросоюз внес в санкционные списки губернаторов Краснодарского и Ставропольского краев и главу республики Адыгея

Евросоюз ввел санкции в отношений губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главы Адыгеи Мурата Кумпилова. На список ЕС обратил внимание «Коммерсантъ» .

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Санкции также ввели против:

  • губернатора Воронежской области Александра Гусева;
  • главы Ставропольского края Владимира Владимирова,
  • главы Магаданской области Сергея Носова;
  • главы Камчатского края Владимира Солодова.

Напомним, что 24 февраля госдеп США ввёл санкции против глав Краснодарского края и Адыгеи. Также с 30 ноября 2022 года Кондратьев находится в санкционном списке Великобритании.

Как сообщали ранее Юга.ру, 21 июля 2022 года председателя законодательного собрания Краснодарского края включили в санкционный список Евросоюза.

Вениамин Кондратьев Международные отношения Мурат Кумпилов политика Санкции

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Против глав Кубани, Адыгеи и Ставрополья ввели новые санкции
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