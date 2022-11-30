Великобритания ввела санкции против губернатора Краснодарского края Кондратьева. Он уже отреагировал

30 ноября СМИ со ссылкой на премьер-министра Великобритании написали об очередных санкциях против российских чиновников

В информации Министерства иностранных дел Великобритании указано, что санкции направлены против должностных лиц, которые «продвигали и обеспечивали призыв граждан на военную службу» в конфликте на территории Украины. Об этом сообщает Газета.ру

В том числе санкционные меры были введены против губернатора Ростовской области Василия Голубева, главы Дагестана Махмуд-Али Калиматова, главы Калмыкии Бату Хасикова и других глав регионов.

Всего меры ввели против 22 российских официальных лиц, включив в список вице-премьера, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева и председателя ЦИК Эллу Памфилову.

Как сообщили журналисты ТАСС, всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета и активы на территории королевства при наличии будут заморожены.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев оперативно отреагировал на новость.