Великобритания ввела санкции против губернатора Краснодарского края Кондратьева. Он уже отреагировал

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Вениамин Кондратьев © Фото Елены Синеок, Юга.ру

30 ноября СМИ со ссылкой на премьер-министра Великобритании написали об очередных санкциях против российских чиновников

В информации Министерства иностранных дел Великобритании указано, что санкции направлены против должностных лиц, которые «продвигали и обеспечивали призыв граждан на военную службу» в конфликте на территории Украины. Об этом сообщает Газета.ру

В том числе санкционные меры были введены против губернатора Ростовской области Василия Голубева, главы Дагестана Махмуд-Али Калиматова, главы Калмыкии Бату Хасикова и других глав регионов.

Всего меры ввели против 22 российских официальных лиц, включив в список вице-премьера, главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева и председателя ЦИК Эллу Памфилову. 

Как сообщили журналисты ТАСС, всем указанным лицам запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета и активы на территории королевства при наличии будут заморожены.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев оперативно отреагировал на новость. 

Как писали Юга.ру под санкции Евросоюза в июле попал председатель ЗСК Кубани Юрий Бурлачко. На решение ЕС повлияло вручение Бурлачко медали «За возвращение Крыма» в 2014 году. 

Вениамин Кондратьев Ростов-на-Дону Санкции Украина

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