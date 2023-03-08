Кадыров оценил своего санкционного коня, украденного в Чехии, в 10 млн долларов

Кадыров и журналистка Наиля Аскер-заде на лошадях © Кадр из программы «Действующие лица» 2017 года

Кадыров и журналистка Наиля Аскер-заде на лошадях © Кадр из программы «Действующие лица» 2017 года

8 марта глава Чечни Рамзан Кадыров признал кражу жеребца Зазу из чешской конюшни и заявил, что он стоит 10 млн долларов, а не 18 тыс. по оценке властей Чехии

7 марта стало известно, что полиция Чехии расследует кражу жеребца Зазу. Он стоит около 18 тыс. долларов и был украден в ночь с 4 на 5 марта из конюшни в селе Крабчице. В октябре 2014 года организаторы скачек в Германии заморозили призовые за победу кадыровского жеребца Зазу, поскольку глава Чечни и его имущество попали под санкции Евросоюза. К марту 2017 года в конюшне в Крабчице находилось три скаковых и два племенных жеребца Кадырова общей стоимостью 6 млн долларов. Они не могли покинуть Чехию.

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Утром 8 марта Кадыров в своем телеграм-канале подтвердил кражу и попросил не принижать ценность его скакуна: «СМИ, со слов властей, объявили его стоимость в $18000. Наверняка это искусственное занижение связано с какими-то финансовыми махинациями ответственных за его содержание и уход, только вот чистокровный Зазу стоит не менее $10 млн. Теперь, узнав его настоящую цену, кто-то хорошо нагреет руки», — сокрушался глава Чечни. В 2015 году тренер скаковых лошадей Кадырова в Чехии Арслангирей Шавуев не назвал цену Зазу, но сообщил*, что другие кони стоили от 15 до 140 тысяч евро. По его словам, содержание лошадей обходилось в 3-4 тыс. евро в месяц.

Как сообщали Юга.ру, после введения новых санкций от США в 2019 году Кадыров заявил, что у него нет активов за границей, а в Вашингтоне просто ненавидят его лошадей.