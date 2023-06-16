Премьеры спектаклей, маркет в стиле Бали, лекция о Ван Гоге. Рассказываем, чем заняться в Краснодаре на выходных 17-18 июня

События пройдут в оба дня в одно время

В лофте «Двор» (улица Калинина, 289) с 12:00 до 21:00 можно посетить «Бардак маркет» в стиле Бали. Можно будет приобрести одежду, обувь, аксессуары, косметику и декор для дома местных брендов, заплести бохо-косы, вкусно перекусить и выпить, послушать музыку. Вход свободный.

На открытой сцене Театра драмы (улица Красноармейская, 110) в 17:00 пройдут премьерные показы спектакля «Как Степан Грищенко за горилкой ходил». Режиссер Ирина Васильева определила постановку как кубанский вестерн. В основе лежат рассказы Николая Канивецкого, со сцены зазвучит почти забытый казачий диалект — балачка. Билеты за 1000-2000 рублей можно купить здесь.

В частном театре «Мой» (улица Зиповская, 5в, литер Х, 4 этаж) в 19:30 начнутся премьерные показы спектакля «Олд-Сейбрук». В основе лежит одноименная одноактная комедийная пьеса Вуди Аллена. Стоимость билетов 1300 рублей. Купить можно здесь.

17 июня, суббота

В амфитеатре парка Краснодар в 16:30 пройдет лекция, посвященная роману «Грозовой перевал». Слушателям расскажут, как истории героев смогли под увлекательностью повествования сохранить сложность и значимость структуры, а также какие культурные и литературные тайны они в себе хранят. Стоимость билета 500 рублей. Оплата на входе организатору наличными или банковской картой.

В баре «Сержант Пеппер» (улица Чапаева, 94) в 21:00 состоится концерт «Хиты мирового рока». Группа DOFAMIN исполнит композиции от Linkin Park с Rammstein до Metallica и Nirvana. Стоимость 500 рублей, оплата на входе.

В «Рок-баре» (улица Горького, 104) в 22:00 на сцену выйдет группа «Арт-клиника» с программой «Легенд русского рока». Прозвучат известные песни «Би-2», «Кино», «Алиса», «Чайф», «Агата Кристи», «Король и Шут», «Сплин», «Ария», «ДДТ», «Наутилус Помпилиус» и многих других. Стоимость 500 рублей, оплата на входе.

18 июня, воскресенье

В культурном пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) в 16:00 начнется лекция «Письма Ван Гога». Слушатели узнают, что волновало известного художника, какими рисунками он дополнял свои тексты и кем вдохновлялся. Стоимость участия 500 рублей.

В пабе Wilson (улица Горького, 104) в 16:00 начнётся интеллектуальная игра «Туц-туц квиз». Будут вопросы, посвящённые музыкальным исполнителям разных стилей и направлений. Стоимость участия 400 рублей с человека. Регистрация на портале rudagames.com.