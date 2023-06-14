В Краснодаре пройдёт «Бардак маркет» в стиле Бали

Организаторы планируют создать локальный тропический рай и удивить гостей атмосферой острова Бали. Можно будет приобрести одежду, обувь, аксессуары, косметику и декор для дома местных брендов, заплести бохо-косы, вкусно перекусить и выпить, послушать музыку.

Также в программе разговоры с астрологом и нумерологом, тренинг по развитию эмпатии от актёра. Ещё оба дня можно будет посмотреть третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Маркет можно посетить с 12:00 до 21:00. Лофт «Двор» находится по адресу улица Калинина, 289. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, 14 июня в краснодарском ресторане Villa Verde под открытым небом покажут фильм «Моя собака Идиот». Это драматическая комедия о семейной паре, у которой случился затяжной кризис в отношениях. После показа аналитический психолог, психотерапевт и коуч Мария Волненко обсудит со зрителями увиденное на экране.