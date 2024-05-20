В Краснодарском крае разработали новую соцсеть. Она может стать аналогом Twitter

Краснодарский край

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  • © Фото Robin Worrall, Unsplash.com
    © Фото Robin Worrall, Unsplash.com

На Кубани разработали социальную сеть «Питч», где можно без ограничений делиться фото и видео

Основатель социальной сети Григорий Калиниченко рассказал Юга.ру подробнее о «Питче», созданном в Новороссийске. Разработчик заявил, что приложение быстро набирает обороты.

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«По мнению пользователей, это перспективный аналог Twitter. В нашей социальной сети можно делиться видео и фото без ограничений. Читать новости или создавать. Она простая в пользовании, с понятным интерфейсом», — поделился Калиниченко.

Приложение работает без VPN и доступно для скачивания в Appstore, Play Market, Rustore. Слоган соцсети — «Узнайте, о чем говорят в России».

Напомним, что в ноябре 2023 года разработчик из Новороссийска создал соцсеть для отзывов на управляющие компании и ЖКХ. Но люди стали использовать ее как обычную соцсеть, поэтому разработчики решили ее переделать в «Питч».

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В Краснодарском крае разработали новую соцсеть. Она может стать аналогом Twitter
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