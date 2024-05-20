В центре Краснодара появилась разметка для парковки электросамокатов

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара
    © Скриншот фото с сайта мэрии Краснодара

В Краснодаре появляются первые парковочные места для электросамокатов

Разметку в качестве эксперимента нанесли кикшеринговые компании. Её опробуют и проанализируют эффективность.

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Разметка появилась пока только на пяти точках по улице Красной:

  • на пересечении Красной и Северной;

  • у краевого выставочного зала;

  • возле ТК «Центр города»;

  • у универмага «Краснодар»;

  • у Дома Союзов.

Ранее стоянки для электросамокатов появились в Сочи. Зоны для парковки обозначили специальной разметкой. Они располагаются на улицах Войкова, Конституции, Московской, Новая Заря, Пластунской, Абрикосовой, Донской, Соколова, Дмитриевой и Учительской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре сквер за цветочными часами планируют благоустроить к августу. Специалисты уже разобрали старую подпорную стену и вывезли ее элементы.

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