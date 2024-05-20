В центре Краснодара появилась разметка для парковки электросамокатов
В Краснодаре появляются первые парковочные места для электросамокатов
Разметку в качестве эксперимента нанесли кикшеринговые компании. Её опробуют и проанализируют эффективность.
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Разметка появилась пока только на пяти точках по улице Красной:
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на пересечении Красной и Северной;
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у краевого выставочного зала;
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возле ТК «Центр города»;
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у универмага «Краснодар»;
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у Дома Союзов.
Ранее стоянки для электросамокатов появились в Сочи. Зоны для парковки обозначили специальной разметкой. Они располагаются на улицах Войкова, Конституции, Московской, Новая Заря, Пластунской, Абрикосовой, Донской, Соколова, Дмитриевой и Учительской.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре сквер за цветочными часами планируют благоустроить к августу. Специалисты уже разобрали старую подпорную стену и вывезли ее элементы.