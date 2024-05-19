В Анапе море зацвело раньше курортного сезона

В районе Центрального пляжа города 18 мая блогер Андрей Маковозов обнаружил сгустки водорослей, которые большими кусками лежат на песке и плавают в воде.

«Я пришел сюда полюбоваться чистым морем, а наткнулся на «крокодилов», которые уже набрали вес — такие большие, упитанные. Самое грязное место Анапской бухты, где вода стоит. Май-месяц, а такой компот уже. Но прошел 50 метров в сторону, и вода чистейшая», — рассказал он.

Вода в Черном море в Анапе прогрелась пока только до 18 градусов. В городе перед курортным сезоном вовсю кипят работы. У моря можно увидеть отдыхающих на лежаках и рыбаков с удочками.