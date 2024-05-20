В Краснодаре на пересечении улиц Северной и Рашпилевской будет затруднено автомобильное движение с 20 по 30 мая. Стартовали работы на газопроводе

С 20 мая в Краснодаре в районе пересечения улиц Рашпилевской и Северной стартуют работы на подземных газовых сетях, которые расположены под проезжей частью. Проезд транспорта может быть затруднен, сообщил «Краснодаргоргаз».

Водителей попросили объезжать этот участок. «АО «Краснодаргоргаз» просит водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Рекомендуем выбирать объездные маршруты». Работы на газопроводе продлятся до 30 мая, они пройдут в несколько этапов.