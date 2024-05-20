Снова пробки: в Краснодаре в районе «Галереи» десять дней будет затруднен проезд из-за работ на газопроводе
В Краснодаре на пересечении улиц Северной и Рашпилевской будет затруднено автомобильное движение с 20 по 30 мая. Стартовали работы на газопроводе
С 20 мая в Краснодаре в районе пересечения улиц Рашпилевской и Северной стартуют работы на подземных газовых сетях, которые расположены под проезжей частью. Проезд транспорта может быть затруднен, сообщил «Краснодаргоргаз».
Водителей попросили объезжать этот участок.
«АО «Краснодаргоргаз» просит водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Рекомендуем выбирать объездные маршруты».
Работы на газопроводе продлятся до 30 мая, они пройдут в несколько этапов.
Как писали Юга.ру, 20 мая в Красндаре по улице Московской досрочно восстановили движение трамваев. Перекрытие для автомобилей от улицы Зиповской до 40-летия Победы сохранится до 22 мая.