Снова пробки: в Краснодаре в районе «Галереи» десять дней будет затруднен проезд из-за работ на газопроводе

Краснодарский край

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  • Ремонт дорог © smolnarod.ru
    Ремонт дорог © smolnarod.ru

В Краснодаре на пересечении улиц Северной и Рашпилевской будет затруднено автомобильное движение с 20 по 30 мая. Стартовали работы на газопроводе

С 20 мая в Краснодаре в районе пересечения улиц Рашпилевской и Северной стартуют работы на подземных газовых сетях, которые расположены под проезжей частью. Проезд транспорта может быть затруднен, сообщил «Краснодаргоргаз».

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«АО «Краснодаргоргаз» просит водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Рекомендуем выбирать объездные маршруты».

Работы на газопроводе продлятся до 30 мая, они пройдут в несколько этапов.

Как писали Юга.ру, 20 мая в Красндаре по улице Московской досрочно восстановили движение трамваев. Перекрытие для автомобилей от улицы Зиповской до 40-летия Победы сохранится до 22 мая.

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Снова пробки: в Краснодаре в районе «Галереи» десять дней будет затруднен проезд из-за работ на газопроводе
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