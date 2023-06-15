В «Атамани» налепят более 10 тыс. вареников и угостят ими всех желающих

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Атамань Казачья»

В этнокомплексе «Атамань» Темрюкского района 17 июня пройдёт краевой фестиваль «Навары, мылая»

Организаторы планируют приготовить более 10 тыс. вареников и угостить ими всех желающих. На фестивале посетителей ждёт дегустация традиционных кубанских вареников с картошкой и жаренным хрустящим луком, мастер-классы по приготовлению этого блюда с фруктовыми, мясными и бобовыми начинками на подворьях, выступления народных ансамблей и хоров, выставка народных промыслов, экскурсии, розыгрыши призов и другие развлечения.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

10 июня в станице «Атамань» прошёл праздник Азовского моря. На входе гостей угощали креветками, ароматной ухой из судака, сазана и толстолобика и различным закусками.

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Также в этом сезоне посетителей казачьей этностаницы ожидают гастрономические фестивали окрошки 24 июня, рыбы и черноморских морепродуктов 1 июля, блюд из картофеля и лука 22 июля, шашлыка 29 июля, индюшки 5 августа, борща 12 августа, риса 9 сентября, каши 30 сентября, сала 7 октября и разносолов 21 октября.

дорога на курорт Курортный сбор Курорты и туризм отдых Развлечения Тамань Темрюкский район

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В «Атамани» налепят более 10 тыс. вареников и угостят ими всех желающих
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