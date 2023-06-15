В «Атамани» налепят более 10 тыс. вареников и угостят ими всех желающих

Организаторы планируют приготовить более 10 тыс. вареников и угостить ими всех желающих. На фестивале посетителей ждёт дегустация традиционных кубанских вареников с картошкой и жаренным хрустящим луком, мастер-классы по приготовлению этого блюда с фруктовыми, мясными и бобовыми начинками на подворьях, выступления народных ансамблей и хоров, выставка народных промыслов, экскурсии, розыгрыши призов и другие развлечения.

Этнокомплекс находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Стоимость посещения 400-600 рублей.

10 июня в станице «Атамань» прошёл праздник Азовского моря. На входе гостей угощали креветками, ароматной ухой из судака, сазана и толстолобика и различным закусками.