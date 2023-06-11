В Краснодаре состоится премьера кубанского вестерна

Краснодарский край

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  • Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский академический театр драмы им. Горького © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском театре драмы имени Горького 15-18 июня пройдут премьерные показы спектакля «Как Степан Грищенко за горилкой ходил»

Режиссёр-постановщик Ирина Васильева определила постановку как кубанский вестерн. В основе лежат рассказы Николая Канивецкого, со сцены зазвучит почти забытый казачий диалект — балачка.

«Кубанский вестерн — вот что получится, если заменить ковбойскую шляпу на папаху, салун на духан, а шерифа — на атамана. Ведь страсти в казачьей станице кипят нешуточные: любовь и неверность, стрельба и проклятия, предательство и раскаяние. Страшное и смешное сплетаются в затейливый узор, как разноцветные нити в рукодельном коврике», — объяснили в пресс-службе театра драмы.

Спектакль создан при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Премьерные показы пройдут 15-16 июня в 18:30 и 17-18 июня в 17:00 на открытой сцене театра. Билеты можно купить здесь. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Мой» 15-18 июня пройдут премьерные показы спектакля «Олд-Сейбрук». В основе лежит одноимённая одноактная комедийная пьеса Вуди Аллена.

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