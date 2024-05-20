Курорт «Турьев Хутор» за 80 млрд рублей начнут строить в горах Сочи конце 2024 года

Инвестор рассказал о планах начать строительство курорта «Турьев Хутор» в горном кластере Сочи в конце 2024 года

Предыстория: О строительстве канатной дороги для будущего курорта «Турьев Хутор» стало известно в конце января 2024 года. Директор департамента инвестиций мэрии Сочи Илья Кирюта рассказал, что курорт сможет принимать до 600 тысяч гостей в год. Он предполагает 58 километров новых горнолыжных трасс, строительство гостиниц, пешеходных и веломаршрутов.



В феврале выяснилось, что застройщик нанес ущерб нацпарку на 2,5 млрд рублей. Компания вырубила ценные породы деревьев и уничтожила плодородный слой почвы.



Позже Генпрокуратура РФ и «Турьев Хутор Девелопмент» заключили примирительное соглашение на вышеозначенную сумму. Однако из 2,5 млрд рублей нацпарку отойдет всего 100 млн. Остальную часть средств направят на благоустройство соцобъектов в Красной Поляне.

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В конце 2024 года компания «Интеррос» планирует начать строительство всесезонного курорта «Турьев Хутор» в горах Сочи. На первом этапе инвестор намерен создать туристическую деревню на 700 номеров. Об этом пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу «Интеррос».



«Одним из первых объектов нового курорта «Турьев Хутор» на северном склоне хребта Аибга станет скоростная канатная дорога с кольцевым движением и с отцепляемыми на станциях зажимами. Подвижной состав из 36 шестиместных кресел с подогревом и колпаками будет перевозить до 2,4 тыс. человек в час. Работы по строительству данной канатной дороги планируется начать в конце 2024 года», — заявил инвестор. Объем инвестиций в проект оценили в 80 млрд рублей.