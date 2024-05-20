Французская черепица, книги и граппа. В Краснодаре пройдет аукцион для ценителей архитектуры

На аукцион выставили:

офорт «Царские ворота» — стартовая цена 1000 рублей;

фотоальбом «Портрет старого города. Екатеринодар на старинных открытках» — стартовая цена 100 рублей;

акварель «В сердце города» — стартовая цена 1000 рублей;

ручку в стиле ар-нуво — стартовая цена 500 рублей;

постер со старинной дверью — стартовая цена 200 рублей;

акварель «Листая страницы истории» — стартовая цена 1000 рублей;

вазу из стеклянного кирпича Фальконье — стартовая цена 500 рублей;

постер с розовым двориком — стартовая цена 200 рублей;

французскую черепицу с лошадками начала XX века — стартовая цена 100 рублей;

книгу «История кубанской фотографии» — стартовая цена 100 рублей;

акварель «Однажды в зимний день» — стартовая цена 1000 рублей;

плед с внутренней силой «Ахматова» — стартовая цена 500 рублей;

граппу из коллекции Андрея Ступаченко — стартовая цена 100 рублей;

постер с изумрудной лестницей — стартовая цена 200 рублей;

кирпич с инициалами Я.А. — стартовая цена 100 рублей;

офорт «Вид на Соборную площадь» — стартовая цена 1000 рублей;

плитку гостиницы Централь — стартовая цена 100 рублей;

акварель «Сквозь время» — стартовая цена 1000 рублей.

Принять участие можно здесь, оставив комментарий со ставкой под отдельным постом лота. Организаторы просят не редактировать и не удалять комментарии в ходе аукциона. Участник вправе отказаться от выкупа лота, даже если победит. Тогда побеждает предыдущая ставка.



Все собранные средства пойдут на финансирование следующего проекта «Том Сойер феста» в Краснодаре.