Французская черепица, книги и граппа. В Краснодаре пройдет аукцион для ценителей архитектуры
Жители Краснодара смогут поучаствовать в аукционе и выиграть 18 архитектурных лотов
Аукцион продлится до 26 мая. Краснодарский «Том Сойер фест» подготовил 18 лотов для ценителей архитектуры.
«Один принес кирпич, другой — шпатель, третий — кисточки»:
На аукцион выставили:
- офорт «Царские ворота» — стартовая цена 1000 рублей;
- фотоальбом «Портрет старого города. Екатеринодар на старинных открытках» — стартовая цена 100 рублей;
- акварель «В сердце города» — стартовая цена 1000 рублей;
- ручку в стиле ар-нуво — стартовая цена 500 рублей;
- постер со старинной дверью — стартовая цена 200 рублей;
- акварель «Листая страницы истории» — стартовая цена 1000 рублей;
- вазу из стеклянного кирпича Фальконье — стартовая цена 500 рублей;
- постер с розовым двориком — стартовая цена 200 рублей;
- французскую черепицу с лошадками начала XX века — стартовая цена 100 рублей;
- книгу «История кубанской фотографии» — стартовая цена 100 рублей;
- акварель «Однажды в зимний день» — стартовая цена 1000 рублей;
- плед с внутренней силой «Ахматова» — стартовая цена 500 рублей;
- граппу из коллекции Андрея Ступаченко — стартовая цена 100 рублей;
- постер с изумрудной лестницей — стартовая цена 200 рублей;
- кирпич с инициалами Я.А. — стартовая цена 100 рублей;
- офорт «Вид на Соборную площадь» — стартовая цена 1000 рублей;
- плитку гостиницы Централь — стартовая цена 100 рублей;
- акварель «Сквозь время» — стартовая цена 1000 рублей.
Принять участие можно здесь, оставив комментарий со ставкой под отдельным постом лота. Организаторы просят не редактировать и не удалять комментарии в ходе аукциона. Участник вправе отказаться от выкупа лота, даже если победит. Тогда побеждает предыдущая ставка.
Все собранные средства пойдут на финансирование следующего проекта «Том Сойер феста» в Краснодаре.
Напомним, что в феврале 2024 года краснодарские волонтеры фонда «Том Сойер фест» отреставрировали историческую дверь дома на улице Янковского.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре Союз художников открыл сбор на реставрацию здания кирхи.