Французская черепица, книги и граппа. В Краснодаре пройдет аукцион для ценителей архитектуры

Краснодарский край

Распечатать

  • Офорт «Царские ворота» © Скриншот из группы Вконтакте сообщества «Том Сойер фест» https://vk.com/album-180680081_302996980
    Офорт «Царские ворота» © Скриншот из группы Вконтакте сообщества «Том Сойер фест» https://vk.com/album-180680081_302996980

Жители Краснодара смогут поучаствовать в аукционе и выиграть 18 архитектурных лотов

Аукцион продлится до 26 мая. Краснодарский «Том Сойер фест» подготовил 18 лотов для ценителей архитектуры.

«Один принес кирпич, другой — шпатель, третий — кисточки»:

На аукцион выставили: 

  • офорт «Царские ворота» — стартовая цена 1000 рублей;
  • фотоальбом «Портрет старого города. Екатеринодар на старинных открытках» — стартовая цена 100 рублей;
  • акварель «В сердце города» — стартовая цена 1000 рублей;
  • ручку в стиле ар-нуво — стартовая цена 500 рублей;
  • постер со старинной дверью — стартовая цена 200 рублей;
  • акварель «Листая страницы истории» — стартовая цена 1000 рублей;
  • вазу из стеклянного кирпича Фальконье — стартовая цена 500 рублей;
  • постер с розовым двориком — стартовая цена 200 рублей;
  • французскую черепицу с лошадками начала XX века — стартовая цена 100 рублей;
  • книгу «История кубанской фотографии» — стартовая цена 100 рублей;
  • акварель «Однажды в зимний день» — стартовая цена 1000 рублей;
  • плед с внутренней силой «Ахматова» — стартовая цена 500 рублей;
  • граппу из коллекции Андрея Ступаченко — стартовая цена 100 рублей;
  • постер с изумрудной лестницей — стартовая цена 200 рублей;
  • кирпич с инициалами Я.А. — стартовая цена 100 рублей;
  • офорт «Вид на Соборную площадь» — стартовая цена 1000 рублей;
  • плитку гостиницы Централь — стартовая цена 100 рублей;
  • акварель «Сквозь время» — стартовая цена 1000 рублей.

Принять участие можно здесь, оставив комментарий со ставкой под отдельным постом лота. Организаторы просят не редактировать и не удалять комментарии в ходе аукциона. Участник вправе отказаться от выкупа лота, даже если победит. Тогда побеждает предыдущая ставка.

Все собранные средства пойдут на финансирование следующего проекта «Том Сойер феста» в Краснодаре.

Напомним, что в феврале 2024 года краснодарские волонтеры фонда «Том Сойер фест» отреставрировали историческую дверь дома на улице Янковского.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре Союз художников открыл сбор на реставрацию здания кирхи.

Архитектура Аукционы Благотворительность Историческая среда Исторический центр История Краснодар Культурное наследие

Новости

В Краснодарском крае разработали новую соцсеть. Она может стать аналогом Twitter
Французская черепица, книги и граппа. В Краснодаре пройдет аукцион для ценителей архитектуры
Курорт «Турьев Хутор» за 80 млрд рублей начнут строить в горах Сочи конце 2024 года
В центре Краснодара появилась разметка для парковки электросамокатов
Снова пробки: в Краснодаре в районе «Галереи» десять дней будет затруднен проезд из-за работ на газопроводе
Движение трамваев по Московской в Краснодаре планируют восстановить 20 мая

Лента новостей

Реклама на сайте