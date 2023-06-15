Сальвадор Дали, киллер и женщина в черном. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре в кино с 15 июня

Приключенческий фильм «Король-львёнок» рассказывает о Кинге, который сбежал из клетки при перевозке в аэропорту и спрятался в доме подростков Инес и Алекса. Брат и сестра решают вернуть животное в Африку. Они покидают дом и отправляются к дедушке, рассчитывая на его помощь. Так начинается их невероятное путешествие на край света.

Действие драматического триллера «Проникновение» происходит в роскошном доме, где живет Кэтрин Карлайн. Она замужем за богатым голливудским продюсером, но это не помогло ей реализоваться как актрисе. Однажды женщина вступает в интимную связь со своим новым садовником Беном. И её не смущает очевидная социальная пропасть между ними. Но милый и заботливый Бен оказывается далеко не тем, кем кажется на первый взгляд.

Фантастический триллер «Сквозь время» рассказывает о братьях Итане Блэйке и его брате Джейкобе, которые оказываются на острове, не отмеченном на картах. Это происходит в ходе испытаний сверхскоростного самолёта на новом источнике энергии. На острове герои сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Братьям предстоит встретить своего отца и предотвратить грядущую катастрофу.

Действие комедийной мелодрамы «В ожидании Дали» происходит в испанском Кадакесе в 1975 году. Талантливый повар Фернандо переезжает вместе с братом в этот маленький городок и устраивается на кухню в захудалый ресторанчик недалеко от дома Сальвадора Дали. Владелец заведения Жюли мечтает увидеть у себя легендарного художника. Фернандо овладевает дух творчества, и молва о его кулинарных шедеврах разлетается по всей округе. Но чтобы Дали наконец-то соизволил оказать честь своим визитом, повару нужно приготовить нечто по-настоящему особенное.

Комедия «Не буди во мне киллера» рассказывает о профессиональном наёмнике Максе, которого босс отправляет на самые сложные задания, когда цель нужно устранить «без шума и пыли» и в кратчайшие сроки. Во время очередной вылазки он внезапно теряет сознание, и теперь его мутит от одного вида крови. Рабочий график, расписанный на год вперёд, в одночасье рушится. На помощь Максу внезапно приходят соседи, которые устраивают мужчину в колл-центр, куда как раз требуются добрые и отзывчивые люди.

Криминальный боевик «Кровь за кровь» — о бывшем снайпере спецслужб Райане Логане, который всю жизнь любил одну женщину. Однажды она с их сыном попадает в серьезную аварию и погибает. Ребёнок остаётся на попечении отца. Через несколько лет за оказанную ранее услугу Логану приходится решиться на дерзкое ограбление. Теперь он вне закона.

Действие хоррора «Поворот не туда. Дом зла» начинается с неудачного ограбления ломбарда. Тогда бандиты берут в заложники оказавшуюся в подсобке девушку и едут на отдаленную ферму, чтобы там отсидеться. Вскоре выясняется, что её обитатели далеко не безобидные деревенщины.

Драматический боевик «Король неба» рассказывает о парнях, которые не могут жить без высоты и самолётов. Лэй Юй и такие же превосходные пилоты проходят через жёсткий отбор и присоединяются к элитной команде ВВС Поднебесной. Они под руководством капитана Чжан Тина участвуют в лётных испытаниях самых передовых истребителей, в процессе чего бросают вызов пределам техники и самих себя.

Главные персонажи мультфильма «Герои волшебного леса» — отважные секретные агенты. Они отправляются на поиски волшебной страны, чтобы спасти её от нападения злобных гигантов. Осуществить задуманное они смогут, если объединятся и забудут разногласия.

Мистический хоррор «Астрал. Женщина в чёрном» рассказывает о Коре, у которой без вести пропал маленький сын Ной. Отчаявшись найти ребёнка, она соглашается провести таинственный оккультный ритуал и вызвать потусторонние силы. Расплата за это будет суровой.

Фэнтези «Хроники панголинов» — о 12-летнем Питере и его младшей сестре Верити, которые однажды из комнаты попадают в таинственный подземный мир. Здесь обитают фантастические животные, которые принимают мальчика за короля из пророчества. Ему и Верити предстоит отправиться в захватывающее путешествие, чтобы спасти сказочную страну от существа, питающегося страхом.

Обзор фильмов, которые вышли в прокат на прошлой неделе, можно найти здесь.

Как писали Юга.ру, в культурном пространстве «Маяк» 16 июня покажут фильм «Красота по-американски». После просмотра ленту вместе со зрителями разберёт и обсудит психолог Екатерина Главан.