В Краснодаре состоится премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена

В основе лежит одноимённая одноактная комедийная пьеса Вуди Аллена. В главных ролях — студенты актёрской школы театра «Мой».

Сюжет строится вокруг супружеской пары — дантиста и его жены. Они принимают в своем доме друзей, пластического хирурга с его женой. Спокойное времяпрепровождение нарушается визитом внезапных гостей — предыдущих обитателей жилища. В ходе беседы раскрываются измены, находятся спрятанные тайники и появляется новый персонаж.

Премьерные показы пройдут 15-16 июня в 20:00, а также 17-18 июня в 19:30. Стоимость билетов 1300 рублей. Купить можно здесь. Возрастное ограничение 16+.

Театр «Мой» находится по адресу улица Зиповская, 5в, литер Х, 4 этаж.

Как писали Юга.ру, в краснодарском ТРЦ «OZ Молл» работает интерактивная выставка «Легоу». Знаменитые герои мультфильмов, чудеса света, супергерои, картины и животные воссозданы в виде скульптур из конструктора.

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