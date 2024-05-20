Вышел трейлер научно-фантастического фильма «Контакты»
В сети появился трейлер российского научно-фантастического фильма «Контакты» (18+)
По сюжету на Землю прилетают инопланетные корабли и зависают в разных точках планеты, после чего жизнь людей меняется. Пришельцев в этом мире называют Виталиками. Никто не знает, зачем они прибыли и как долго будут находиться. За одним из инопланетян ухаживает медсестра Нина, и в процессе узнаёт тайну.
Главные роли в картине сыграли Ирина Саликова и Сергей Гилёв. Поставил фильм режиссер Дмитрий Моисеев. Премьера в кинотеатрах запланирована на 4 июля. Посмотреть трейлер можно по ссылке.
Как писали Юга.ру, кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер исторической драмы «Игра королевы». Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу и Алисия Викандер. В основе сценария лежит бестселлеру Элизабет Фримантл «Гамбит королевы».