Вышел трейлер научно-фантастического фильма «Контакты»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Контакты» © Скриншот видео с YouTube-канала MARS MEDIA
    Кадр из трейлера к фильму «Контакты» © Скриншот видео с YouTube-канала MARS MEDIA

В сети появился трейлер российского научно-фантастического фильма «Контакты» (18+)

По сюжету на Землю прилетают инопланетные корабли и зависают в разных точках планеты, после чего жизнь людей меняется. Пришельцев в этом мире называют Виталиками. Никто не знает, зачем они прибыли и как долго будут находиться. За одним из инопланетян ухаживает медсестра Нина, и в процессе узнаёт тайну.

Главные роли в картине сыграли Ирина Саликова и Сергей Гилёв. Поставил фильм режиссер Дмитрий Моисеев. Премьера в кинотеатрах запланирована на 4 июля. Посмотреть трейлер можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер исторической драмы «Игра королевы». Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу и Алисия Викандер. В основе сценария лежит бестселлеру Элизабет Фримантл «Гамбит королевы».

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Вышел трейлер научно-фантастического фильма «Контакты»
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