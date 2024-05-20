Вышел трейлер научно-фантастического фильма «Контакты»

По сюжету на Землю прилетают инопланетные корабли и зависают в разных точках планеты, после чего жизнь людей меняется. Пришельцев в этом мире называют Виталиками. Никто не знает, зачем они прибыли и как долго будут находиться. За одним из инопланетян ухаживает медсестра Нина, и в процессе узнаёт тайну.

Главные роли в картине сыграли Ирина Саликова и Сергей Гилёв. Поставил фильм режиссер Дмитрий Моисеев. Премьера в кинотеатрах запланирована на 4 июля. Посмотреть трейлер можно по ссылке.