Иностранным инвесторам предложили бесплатную землю и льготы для строительства отелей в «Новой Анапе»

На встрече ЕАЭС в Сочи вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил соседним странам строить отели в «Новой Анапе»

В Сочи с 7 по 9 июня встречаются представители стран Евразийского экономического союза. В него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и РФ. Юга.ру сообщали, что на курорте жаловались на отключение интернета из-за события, почитать можно здесь.

На одной из площадок Дмитрий Чернышенко предложил иностранным инвесторам построить отели на территории «Новой Анапы», о проекте этого курорта мы рассказывали подробно.

«Что касается «Новой Анапы», то мы хотели бы участникам ЕАЭС предложить построить каждому свою гостиницу имени своей страны. Землю дадим бесплатно и льготы», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости».

На сайте Правительства указано, что проект предусматривает 17 км песчаных пляжей. Там планируют создать до 25 тыс. номеров в гостиницах и апарт-отелях разных категорий.