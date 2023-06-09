Иностранным инвесторам предложили бесплатную землю и льготы для строительства отелей в «Новой Анапе»
На встрече ЕАЭС в Сочи вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко предложил соседним странам строить отели в «Новой Анапе»
В Сочи с 7 по 9 июня встречаются представители стран Евразийского экономического союза. В него входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и РФ. Юга.ру сообщали, что на курорте жаловались на отключение интернета из-за события, почитать можно здесь.
На одной из площадок Дмитрий Чернышенко предложил иностранным инвесторам построить отели на территории «Новой Анапы», о проекте этого курорта мы рассказывали подробно.
«Что касается «Новой Анапы», то мы хотели бы участникам ЕАЭС предложить построить каждому свою гостиницу имени своей страны. Землю дадим бесплатно и льготы», — приводит слова Чернышенко «РИА Новости».
На сайте Правительства указано, что проект предусматривает 17 км песчаных пляжей. Там планируют создать до 25 тыс. номеров в гостиницах и апарт-отелях разных категорий.
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«Министерство экономического развития нашло очень интересный формат, который мы предлагаем нашим коллегам — это строительство новых отелей, запуск в течение одного года — от проектирования до ввода в эксплуатацию», — цитирует СМИ вице-премьера.
Напомним, стоимость возведения курорта «Новая Анапа» составит 1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Василий Швец. Он также заявил, что курорт сможет принимать до 5 млн туристов в год.
Ранее Юга.ру писали, что в Анапе хотят построить экологический отель за 15 млрд рублей и яхтенные марины.