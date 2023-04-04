Пляжи в районе станицы Благовещенской могут стать частью курорта «Новая Анапа»

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Анапское Черноморье», Black_sea_2018
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Анапское Черноморье», Black_sea_2018

Делегация Туризм.РФ провела осмотр территории будущего курорта «Новая Анапа»

Представители госкорпорации, администрации Краснодарского края и мэрии Анапы 3 апреля осмотрели песчаный пляж протяженностью 17 километров вблизи станицы Благовещенской, Бугазской косой и косы Голенькой, проанализировали параметры земельных участков предполагаемых территорий. По итогам прошло совещание с обсуждением вопросов будущей инфраструктуры.

На 4 апреля администрация Краснодарского края запланировала совещание по созданию курорта «Новая Анапа».

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Напомним, курорт, который должен составить конкуренцию зарубежным аналогам, планировали создать ещё 15 лет назад. Однако спустя 11 лет огромные перспективы так и не были реализованы.

О проекте вновь заговорили в октябре 2022-го. В «Новую Анапу» хотят инвестировать 350 млрд рублей.

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Пляжи в районе станицы Благовещенской могут стать частью курорта «Новая Анапа»

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