Военные в аэропорту и кортежи чиновников. Собчак и горожане рассказали об отключении интернета в Сочи
В Сочи пропадает связь и замечают кортежи на дорогах. На курорте проходят несколько мероприятий с участием федеральных чиновников
Ксения Собчак рассказала в своем телеграм-канале, что 8 июня прилетела в Сочи и удивилась, что самолет в аэропорту встретили военные. Также весь день в городе не было связи и вай-фая. Как ей рассказали горожане, «все боятся прилета дронов».
Также на отсутствие сети пожаловались отдыхающие в горно-туристическом кластере.
Напомним. ранее жителей и гостей Сочи предупреждали, что 7-9 июня в городе будут перебои с мобильным интернетом. Оперштаб сообщал, что проблемы с сетью возникнут из-за технических работ.
Кроме того, в эти дни в Сочи проводят заседания глав СНГ и Евразийского межправительственного совета. С 6 по 10 июня в городе даже запретили ездить большегрузам.
В этом заседании принимает участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил ТАСС.
В соцсетях появилось видео с якобы кортежем Мишустина:
Также на курорте заметили председателя правления Сбербанка Германа Грефа.
Как писали Юга.ру, авиакомпания Red Wings перенесла старт прямых рейсов из Сочи в Грузию на две недели. Причины решения неизвестны.