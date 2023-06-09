Военные в аэропорту и кортежи чиновников. Собчак и горожане рассказали об отключении интернета в Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

В Сочи пропадает связь и замечают кортежи на дорогах. На курорте проходят несколько мероприятий с участием федеральных чиновников

Ксения Собчак рассказала в своем телеграм-канале, что 8 июня прилетела в Сочи и удивилась, что самолет в аэропорту встретили военные. Также весь день в городе не было связи и вай-фая. Как ей рассказали горожане, «все боятся прилета дронов».

Также на отсутствие сети пожаловались отдыхающие в горно-туристическом кластере.

Напомним. ранее жителей и гостей Сочи предупреждали, что 7-9 июня в городе будут перебои с мобильным интернетом. Оперштаб сообщал, что проблемы с сетью возникнут из-за технических работ.

Кроме того, в эти дни в Сочи проводят заседания глав СНГ и Евразийского межправительственного совета. С 6 по 10 июня в городе даже запретили ездить большегрузам. 

В этом заседании принимает участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщил ТАСС

В соцсетях появилось видео с якобы кортежем Мишустина:

Также на курорте заметили председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Как писали Юга.ру, авиакомпания Red Wings перенесла старт прямых рейсов из Сочи в Грузию на две недели. Причины решения неизвестны. 

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