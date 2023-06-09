Военные в аэропорту и кортежи чиновников. Собчак и горожане рассказали об отключении интернета в Сочи

В Сочи пропадает связь и замечают кортежи на дорогах. На курорте проходят несколько мероприятий с участием федеральных чиновников

Ксения Собчак рассказала в своем телеграм-канале, что 8 июня прилетела в Сочи и удивилась, что самолет в аэропорту встретили военные. Также весь день в городе не было связи и вай-фая. Как ей рассказали горожане, «все боятся прилета дронов».

Также на отсутствие сети пожаловались отдыхающие в горно-туристическом кластере.