В Сочи подвели итоги голосования по благоустройству. Рассказываем, где начнутся работы в 2024 году

Краснодарский край

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  • Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Зимний театр в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Стали известны итоги голосования по благоустройству общественных территорий в Сочи

С 15 апреля по 31 мая по нацпроекту «Жилье и городская среда» прошло голосование по благоустройству территорий в Сочи. В нем приняли участие около 130 тысяч сочинцев, сообщает мэрия курорта.

В 2024 году в Краснодаре начнут строить новый сквер:

По итогам голосования благоустроят:

  • В Адлерском районе — территорию по ул. Светогорской в селе Нижняя Шиловка;
  • В Центральном районе — территорию на Курортном проспекте в районе стелы Архангела Михаила;
  • В Хостинском районе — сквер по ул. Джапаридзе;
  • В Лазаревском районе — территорию по ул. Ачмизова в ауле Большой Кичмай.

Начать работы планируют в 2024 году.

Напомним, что сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре. Там планируют заменить тротуарное покрытие и организовать новые зоны отдыха. На Госуслугах за сквер проголосовало почти 43 тысяч человек.

Как сообщали ранее Юга.ру, в мэрии Краснодара рассказали о работах на Николаевском бульваре. Его благоустройство обойдется в 379 млн рублей.

Благоустройство Сочи

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