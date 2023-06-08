В Сочи подвели итоги голосования по благоустройству. Рассказываем, где начнутся работы в 2024 году

С 15 апреля по 31 мая по нацпроекту «Жилье и городская среда» прошло голосование по благоустройству территорий в Сочи. В нем приняли участие около 130 тысяч сочинцев, сообщает мэрия курорта.

По итогам голосования благоустроят:

В Адлерском районе — территорию по ул. Светогорской в селе Нижняя Шиловка;

В Центральном районе — территорию на Курортном проспекте в районе стелы Архангела Михаила;

В Хостинском районе — сквер по ул. Джапаридзе;

В Лазаревском районе — территорию по ул. Ачмизова в ауле Большой Кичмай.

Начать работы планируют в 2024 году.



Напомним, что сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре. Там планируют заменить тротуарное покрытие и организовать новые зоны отдыха. На Госуслугах за сквер проголосовало почти 43 тысяч человек.



Как сообщали ранее Юга.ру, в мэрии Краснодара рассказали о работах на Николаевском бульваре. Его благоустройство обойдется в 379 млн рублей.