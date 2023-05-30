В 2024 году в Краснодаре начнут строить новый сквер. Он появится в районе улицы Кирилла Россинского

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Прикубанском округе Краснодара хотят обустроить новый сквер. Его назовут «Флагманский»

В Краснодаре появится новый сквер площадью 32 тыс. кв. метров. Его решили назвать «Флагманский». Обустроят зеленую зону в границах улиц 1-го Мая, 2-й Ямальской и Кирилла Россинского. Об этом стало известно на очередном заседании Гордумы.

Работами займется застройщик. Какой конкретно — не уточняется. Рядом с будущим сквером находятся два жилых комплекса разных компаний. Отмечается, что приступят к работам  в 2024 году.

Вот так выглядит участок, где сделают сквер:

  • © Изображения Гордумы Краснодара
    © Изображения Гордумы Краснодара
  • © Изображения Гордумы Краснодара
    © Изображения Гордумы Краснодара

А вот так территория будущего сквера выглядела в 2021 году:

  • © Скриншот панорамы «Яндекс.Карт»
    © Скриншот панорамы «Яндекс.Карт»

Отметим, новый сквер будет в два раза меньше Японского сада и в 11 раз меньше Чистяковской Рощи.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре начали благоустройство сквера «Изумрудного». Его площадь составляет 44 тыс. кв. метров, что на 12 тыс. кв. метров больше «Флагманского». Работы оценили в 201 млн рублей. Деньги на создание сквера направили из бюджета. 

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