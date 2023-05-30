В 2024 году в Краснодаре начнут строить новый сквер. Он появится в районе улицы Кирилла Россинского
В Прикубанском округе Краснодара хотят обустроить новый сквер. Его назовут «Флагманский»
В Краснодаре появится новый сквер площадью 32 тыс. кв. метров. Его решили назвать «Флагманский». Обустроят зеленую зону в границах улиц 1-го Мая, 2-й Ямальской и Кирилла Россинского. Об этом стало известно на очередном заседании Гордумы.
Работами займется застройщик. Какой конкретно — не уточняется. Рядом с будущим сквером находятся два жилых комплекса разных компаний. Отмечается, что приступят к работам в 2024 году.
Вот так выглядит участок, где сделают сквер:
А вот так территория будущего сквера выглядела в 2021 году:
Отметим, новый сквер будет в два раза меньше Японского сада и в 11 раз меньше Чистяковской Рощи.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре начали благоустройство сквера «Изумрудного». Его площадь составляет 44 тыс. кв. метров, что на 12 тыс. кв. метров больше «Флагманского». Работы оценили в 201 млн рублей. Деньги на создание сквера направили из бюджета.