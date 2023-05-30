В 2024 году в Краснодаре начнут строить новый сквер. Он появится в районе улицы Кирилла Россинского

В Прикубанском округе Краснодара хотят обустроить новый сквер. Его назовут «Флагманский»

В Краснодаре появится новый сквер площадью 32 тыс. кв. метров. Его решили назвать «Флагманский». Обустроят зеленую зону в границах улиц 1-го Мая, 2-й Ямальской и Кирилла Россинского. Об этом стало известно на очередном заседании Гордумы.

Работами займется застройщик. Какой конкретно — не уточняется. Рядом с будущим сквером находятся два жилых комплекса разных компаний. Отмечается, что приступят к работам в 2024 году.

Вот так выглядит участок, где сделают сквер: