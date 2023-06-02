В Мэрии Краснодара рассказали о работах на Николаевском бульваре

Краснодарский край

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  • Николаевский бульвар в Краснодаре, вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Николаевский бульвар в Краснодаре, вид сверху © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На Николаевском бульваре в Краснодаре укладывают тротуарную плитку

На территории Николаевского бульвара идут работы по благоустройству. На улице Автолюбителей начали укладывать тротуарную плитку и устанавливать бордюры, сообщили в мэрии Краснодара.

На Николаевском бульваре год назад срубили 119 деревьев:

Сейчас на основной аллее заливают бетон, некоторые пешеходные дорожки ещё отсыпают стройматериалом. Готовят участки для установки автополива и навесов из вьющихся растений.

На бульваре появятся:

  • лавочки и урны;
  • амфитеатр;
  • площадка для выгула собак;
  • уличное освещение;
  • автоматический полив;
  • туалетные модули;
  • новые инженерные сети.

Напомним, что строительство Николаевского бульвара началось в марте. 22 февраля власти заключили контракт с подрядчиком. Закончить работы обещают к середине октября.

Ранее Юга.ру писали, что Николаевский бульвар выбрали для благоустройства путем рейтингового голосования в 2021 году. Его первую очередь должны были построить до конца 2022 года, а изначальная стоимость контракта составляла 260 млн рублей. Теперь с учетом инфляции строительство обойдется в 379 млн рублей. Посмотреть, как бульвар выглядит с высоты птичьего полета можно здесь.

Как сообщали Юга.ру, сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре.

Благоустройство Краснодар Строительство

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