В Мэрии Краснодара рассказали о работах на Николаевском бульваре
На Николаевском бульваре в Краснодаре укладывают тротуарную плитку
На территории Николаевского бульвара идут работы по благоустройству. На улице Автолюбителей начали укладывать тротуарную плитку и устанавливать бордюры, сообщили в мэрии Краснодара.
На Николаевском бульваре год назад срубили 119 деревьев:
Сейчас на основной аллее заливают бетон, некоторые пешеходные дорожки ещё отсыпают стройматериалом. Готовят участки для установки автополива и навесов из вьющихся растений.
На бульваре появятся:
- лавочки и урны;
- амфитеатр;
- площадка для выгула собак;
- уличное освещение;
- автоматический полив;
- туалетные модули;
- новые инженерные сети.
Напомним, что строительство Николаевского бульвара началось в марте. 22 февраля власти заключили контракт с подрядчиком. Закончить работы обещают к середине октября.
Ранее Юга.ру писали, что Николаевский бульвар выбрали для благоустройства путем рейтингового голосования в 2021 году. Его первую очередь должны были построить до конца 2022 года, а изначальная стоимость контракта составляла 260 млн рублей. Теперь с учетом инфляции строительство обойдется в 379 млн рублей. Посмотреть, как бульвар выглядит с высоты птичьего полета можно здесь.
Как сообщали Юга.ру, сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре.