В Мэрии Краснодара рассказали о работах на Николаевском бульваре

На территории Николаевского бульвара идут работы по благоустройству. На улице Автолюбителей начали укладывать тротуарную плитку и устанавливать бордюры, сообщили в мэрии Краснодара.

Сейчас на основной аллее заливают бетон, некоторые пешеходные дорожки ещё отсыпают стройматериалом. Готовят участки для установки автополива и навесов из вьющихся растений.

На бульваре появятся:

лавочки и урны;

амфитеатр;

площадка для выгула собак;

уличное освещение;

автоматический полив;

туалетные модули;

новые инженерные сети.

Напомним, что строительство Николаевского бульвара началось в марте. 22 февраля власти заключили контракт с подрядчиком. Закончить работы обещают к середине октября.



Ранее Юга.ру писали, что Николаевский бульвар выбрали для благоустройства путем рейтингового голосования в 2021 году. Его первую очередь должны были построить до конца 2022 года, а изначальная стоимость контракта составляла 260 млн рублей. Теперь с учетом инфляции строительство обойдется в 379 млн рублей. Посмотреть, как бульвар выглядит с высоты птичьего полета можно здесь.



Как сообщали Юга.ру, сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре.