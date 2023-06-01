Сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре

В голосовании по благоустройству общественных пространств в Краснодаре определился победитель

31 мая завершилось голосование по благоустройству территорий в Краснодаре. Общественное пространство «Сквер им. Гатова» стал лидером с большим отрывом. На Госуслугах за него проголосовало почти 43 тыс. человек.

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«Сквер им. Гатова» находится на пересечении ул. им. Селезнева и ул. им. Стасова. Площадь благоустройства — 12 868 кв.м. Зелёная зона расположена рядом с театром «Премьера».



На основной аллее сквера планируют заменить тротуарное покрытие и организовать новые зоны отдыха. Детские площадки перенесут в западную часть территории и установят на них новое оборудование.

© Скриншот страницы с сайта Госуслуг

© Скриншот страницы с сайта Госуслуг

На втором месте оказался «Сквер памяти Героев-танкистов», набравший около 20 тыс. голосов. Он расположен в Прикубанском округе в пос. Колосистом. В 1978 году там был заложен парк и захоронен прах воинов-танкистов 249 батальона Северо-Кавказского фронта, участвующих в битве за Краснодар в 1943 году.

© Скриншот страницы с сайта Госуслуг