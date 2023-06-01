Сквер им. Гатова стал победителем рейтингового голосования в Краснодаре

Краснодарский край

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  • Нынешнее состояние сквера Гатова © Скриншот страницы с сайта Госуслуг
    Нынешнее состояние сквера Гатова © Скриншот страницы с сайта Госуслуг

В голосовании по благоустройству общественных пространств в Краснодаре определился победитель

31 мая завершилось голосование по благоустройству территорий в Краснодаре. Общественное пространство «Сквер им. Гатова» стал лидером с большим отрывом. На Госуслугах за него проголосовало почти 43 тыс. человек.

В 2024 году в Краснодаре начнут строить новый сквер:

«Сквер им. Гатова» находится на пересечении ул. им. Селезнева и ул. им. Стасова. Площадь благоустройства — 12 868 кв.м. Зелёная зона расположена рядом с театром «Премьера».

На основной аллее сквера планируют заменить тротуарное покрытие и организовать новые зоны отдыха. Детские площадки перенесут в западную часть территории и установят на них новое оборудование.

  • © Скриншот страницы с сайта Госуслуг
    © Скриншот страницы с сайта Госуслуг
  • © Скриншот страницы с сайта Госуслуг
    © Скриншот страницы с сайта Госуслуг

На втором месте оказался «Сквер памяти Героев-танкистов», набравший около 20 тыс. голосов. Он расположен в Прикубанском округе в пос. Колосистом. В 1978 году там был заложен парк и захоронен прах воинов-танкистов 249 батальона Северо-Кавказского фронта, участвующих в битве за Краснодар в 1943 году.

  • © Скриншот страницы с сайта Госуслуг
    © Скриншот страницы с сайта Госуслуг

Решение по благоустройству остается за комиссией, которая подведет итоги голосования. Ранее на сайте мэрии было сказано, что «территорию, набравшую наибольшее количество голосов, в следующем году благоустроят по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре начали благоустройство сквера «Изумрудного».

Благоустройство Краснодар Парки Строительство

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