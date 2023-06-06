В Краснодаре перекроют участок улицы Круговой, там начнут укладывать асфальт

Краснодарский край

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  • Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дорог © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На улице Круговой строители начнут укладывать асфальт, дорога будет перекрыта несколько дней

С 6 по 11 июня на участке ул. Круговой ограничат движение транспорта. На отрезке от ул. Стахановской до ул. им. Тургенева, 203/3 необходимо уложить асфальт, сообщает мэрия Краснодара. Водителей просят объезжать этот участок дороги по другим улицам.

Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару:

За 6 дней на Круговой:

  • пройдут работы перед укладкой асфальта,
  • уложат нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия,
  • нанесут разметку.
  • © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты
    © Скриншот страницы сервиса Яндекс. Карты

Напомним, что ремонт на ул. Круговой начался 13 февраля. Его проводит застройщик этой территории. В мэрии обещали завершить работы до 15 мая. Там заявили, что после ремонта дорога позволит добираться до центра города за 15 минут и разгрузит улицы Тургенева и Красных Партизан.

Ранее Юга.ру писали, что ул. Круговую хотели привести в порядок в 2022 году. До конца апреля планировали отремонтировать участок от ул. Симиренко д. 37 до проезда 2-й Линии, а в начале апреля начать работы на участке от ул. Тургенева, д. 203/3 до ул. Стахановской.

Также отмечалось, что работы будет вести муниципалитет, а не строительная компания. Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко говорил, что по улице Круговой хотят запустить общественный транспорт.

Как сообщали ранее Юга.ру, главгосэкспертиза одобрила проект ремонта дороги Майкоп — Кореновск. Работы оценили в 486 млн рублей.

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