В Краснодаре перекроют участок улицы Круговой, там начнут укладывать асфальт

С 6 по 11 июня на участке ул. Круговой ограничат движение транспорта. На отрезке от ул. Стахановской до ул. им. Тургенева, 203/3 необходимо уложить асфальт, сообщает мэрия Краснодара. Водителей просят объезжать этот участок дороги по другим улицам.

Напомним, что ремонт на ул. Круговой начался 13 февраля. Его проводит застройщик этой территории. В мэрии обещали завершить работы до 15 мая. Там заявили, что после ремонта дорога позволит добираться до центра города за 15 минут и разгрузит улицы Тургенева и Красных Партизан.



Ранее Юга.ру писали, что ул. Круговую хотели привести в порядок в 2022 году. До конца апреля планировали отремонтировать участок от ул. Симиренко д. 37 до проезда 2-й Линии, а в начале апреля начать работы на участке от ул. Тургенева, д. 203/3 до ул. Стахановской.

Также отмечалось, что работы будет вести муниципалитет, а не строительная компания. Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко говорил, что по улице Круговой хотят запустить общественный транспорт.



Как сообщали ранее Юга.ру, главгосэкспертиза одобрила проект ремонта дороги Майкоп — Кореновск. Работы оценили в 486 млн рублей.