Главгосэкспертиза одобрила проект ремонта дороги Майкоп — Кореновск. Работы оценили в 486 млн рублей

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Эксперты одобрили ремонт дороги А-160 Майкоп — Кореновск. Работы будут идти до ноября 2024 года

Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение по проекту ремонта дороги А-160 Майкоп ‒ Бжедугхабль ‒ Адыгейск ‒ Усть-Лабинск — Кореновск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Ремонтировать дорогу будут на участке км 13+327 — км 18+300. Его общая протяженность составляет пять километров. Трассу расширят до четырех полос, установят автопавильоны и шумозащитные экраны высотой до четырех метров. На участке скотопрогона возведут два тоннельных путепровода длиной 5,9 м каждый. Рядом с остановками сделают переходно-скоростные полосы.

Согласно сайту госзакупок, работы обойдутся в 486,5 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета. Ремонтом займется АО «Дорожно-строительное управление №3». Срок окончания работ запланирован на 30 ноября 2024 года. 

Также в правительстве Адыгеи рассказали, что в проектную документацию включили проведение археологических раскопок. На участке трассы с 13 по 18 километр обнаружили объекты культурного наследия — поселение «Габукайское-1» и курган «Теучежхабль-3».

Ранее Юга.ру писали, что краевой Минтранс ищет подрядчика для разработки проекта второго этапа Восточного подъезда к Краснодару. Стоимость работ оценили в 149 млн рублей.

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Главгосэкспертиза одобрила проект ремонта дороги Майкоп — Кореновск. Работы оценили в 486 млн рублей
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