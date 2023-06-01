Забора не будет. После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой
Высокий забор с колючей проволокой на детском пляже – избыточная мера — мэр Анапы
Утром 1 июня мэр Анапы Василий Швец обсудил с директором лагеря «Смена» Игорем Журавлевым организацию детского отдыха и меры безопасности. В ходе беседы было принято решение, что высокого забора с колючей проволокой на пляже в Сукко не будет. Об этом сообщает мэрия Анапы.
«Вторая олимпийская стройка»:
Василий Швец назвал забор с колючей проволокой «избыточной мерой». По словам мэра, ограждение в зоне, где находятся гости лагеря, должно быть декоративным.
По периметру прибрежной территории «Смены» установят невысокое ограждение в светлых тонах и охрану. Информацию о порядке пребывания на пляже можно найти на сайте.
Напомним, что 22 мая жители Анапы вышли на протест против огораживания участка пляжа для детского лагеря «Смена». Они сочли это незаконным и предложили вмешаться прокуратуре. Вечером в этот же день с забора сняли колючую проволоку. Ограждение при этом строить продолжили.
Ночью 31 мая в Сукко часть забора на пляже разобрали. Опоры закопали в траншее.
Ранее Юга.ру писали, что директор лагеря Игорь Журавлев принял решение закрыть пляж для посторонних. По его словам, это делается для безопасности детей. Журавлев добавил, что устанавливать правила пребывания посторонних лиц на территории лагеря можно в соответствии с Федеральным законом № 96-ФЗ.