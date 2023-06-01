Забора не будет. После протестов анапчан на пляже в Сукко решили не возводить ограждение с колючей проволокой

Утром 1 июня мэр Анапы Василий Швец обсудил с директором лагеря «Смена» Игорем Журавлевым организацию детского отдыха и меры безопасности. В ходе беседы было принято решение, что высокого забора с колючей проволокой на пляже в Сукко не будет. Об этом сообщает мэрия Анапы.

Василий Швец назвал забор с колючей проволокой «избыточной мерой». По словам мэра, ограждение в зоне, где находятся гости лагеря, должно быть декоративным.



По периметру прибрежной территории «Смены» установят невысокое ограждение в светлых тонах и охрану. Информацию о порядке пребывания на пляже можно найти на сайте.



Напомним, что 22 мая жители Анапы вышли на протест против огораживания участка пляжа для детского лагеря «Смена». Они сочли это незаконным и предложили вмешаться прокуратуре. Вечером в этот же день с забора сняли колючую проволоку. Ограждение при этом строить продолжили.